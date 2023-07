Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se coordinan para equiparar a Abascal con Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparado este miércoles al líder de Vox, Santiago Abascal, con Donald Trump y Jair Bolsonaro en su postura de negar el cambio climático, mientras éste le ha afeado que el Ejecutivo anuncie "el fin del mundo" cuando los españoles "no llegan a fin de mes".

En el primer bloque del debate a tres ofrecido por RTVE, centrado en la economía, Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han puesto el foco entre otros temas, en el cambio climático, que la formación de Santiago Abascal cuestiona.

Para Sánchez, "negar la emergencia climática es como negar que la Tierra es redonda", algo que hacen "fanáticos" como los expresidentes de Estados Unidos y Brasil, Trump y Bolsonaro, respectivamente. En este punto, el jefe del Ejecutivo ha señalado que, según Naciones Unidas, España es "uno de los principales países que puede sufrir las consecuencias" del cambio climático.

Pero Abascal ha rechazado que leyes como la del cambio climático, aprobada en 2021, ayuden en la vida cotidiana de los españoles. Según el líder de Vox, "no llega a las neveras de los españoles, no llega a los contadores de la luz, no llega a las cajas registradoras de los comercios y no llegan a los bolsillos de los españoles"."De hecho, sus posiciones tampoco las comprenden los españoles", ha resumido Abascal, que ha echado en cara a Sánchez que el PSOE "debe presentarse a elecciones en algún otro sitio" que no sea España."Están todo el día hablando del fin del mundo y se están olvidando de los españoles que no llegan a final de mes porque esa ley climática impide la exploración y explotación de nuestros propios recursos", ha agregado.

Comparación con Feijóo

De forma coordinada, Díaz también ha centrado gran parte de su intervención en este primer bloque en el cambio climático y ha tratado de equiparar las posturas de Abascal y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ausente de la cita. Por ejemplo, ha aludido a que cinco grandes multinacionales que "se acaban de repartir 19.000 millones" concentran la producción de energía en España, algo que no "puede asumirse cuando hay miles de familias que no pueden pagar la factura".

A juicio de Díaz, este "oligopolio" no puede seguir existiendo y ha reprochado a Abascal "defenderlo" y "coincidir" con Feijóo, al que Abascal "está representando" en el debate.(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))