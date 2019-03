Tezanos vislumbra una repetición electoral

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, considera que hay dos partidos "al alza" de cara a las elecciones generales del 28 de abril, el PSOE y Vox, mientras ve en descenso al PP y a Ciudadanos, al tiempo que no descarta que al final haya un empate entre bloques (derecha-izquierda) e incluso una repetición de los comicios por falta de acuerdo para formar gobierno.

En un coloquio organizado por el colectivo de periodistas The Experience Club, Tezanos señaló que el PSOE sigue siendo el favorito para ganar las elecciones de abril, pero también sitúa en alza a Vox, al que además atribuye un voto oculto que hasta ahora no se movilizaba.

Según explicó Tezanos, tradicionalmente el voto oculto lo protagonizaba el PP, que obtenía mejores resultados que los que le otorgaban los sondeos, pero eso se ha ido ajustando, especialmente al surgir un movimiento a su izquierda –Ciudadanos– y otro a su derecha –Vox–.

La conclusión de Tezanos es que "todo está muy abierto" y que las encuestas reflejan que los electores se deciden durante la campaña –en Andalucía un 11% se decidió en el último momento–, por lo que no descarta "una situación de tablas" entre los dos bloques e incluso un escenario de repetición de elecciones por la falta de un acuerdo para conformar gobierno.

En la campaña, opina Tezanos, influirá el voto útil y el liderazgo, y en ese sentido recomendó a los políticos "no insultar, no crisparse y no gritar".