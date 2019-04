Unidas Podemos tira del acalde para cerrar campaña en Cádiz

No hay nada como un mercado de abastos para hacer campaña. En Cádiz quizás esté por detrás del Piojito, pero es uno de los lugares preferidos por los partidos para repartir las papeletas correspondientes. Y si se va acompañado de un alcalde, mejor, aunque sea una vuelta corta, de apenas un cuarto de hora.

Eso ha hecho esta mañana Unidas Podemos, que ha contado con José María González para impulsar el cierre de sus actos en la provincia. Juan Antonio Delgado y Santiago Gutiérrez, número 2 y 3 de la candidatura por Cádiz -no ha estado la número 1, Noelia Vera-, se han quedado en un segundo plano. "Es que contra el alcalde...", ha bromeado Delgado mientras González se movía en su salsa. Y eso que le ha pedido el voto a algún 'guiri' . "Ah, que sois franceses..."

Ni el alcalde de Cádiz, ni sus compañeros, han desaprovechado la ocasión para poner al Ayuntamiento de la capital de "referencia", de que "sí se puede", ha afirmado Juan Antonio Delgado. "Por eso hacemos un llamamiento a los vecinos para que vayan a votar y que su voto sea para Unidas Podemos", ha añadido González, "para frenar a ese fantasma de la ultraderecha y avanzar con una salida social". "Somos la prueba de lo que podemos hacer cuando llegamos a las instituciones pero no todo se puede hacer desde el Ayuntamiento, necesitamos aliados", ha apuntado el alcalde gaditano en unas declaraciones a los periodistas antes de la vuelta por la Plaza.

González ha defendido el trabajo realizado por sus compañeros en el Congreso, "candidatos pegados al territorio", y "no candidatos estrella que desembarcan en la ciudad ahora como hemos visto". Convencido de que las campañas les sientan bien, González ha resaltado cómo ha estado Pablo Iglesias en los debates, "el único con propuestas y una sonrisa en la mesa". El resto, ha asegurado, ponen la "mentira", "y no todo vale".

Por su parte Santiago Gutiérrez, número 3 de la candidatura y concejal en Medina, ha incidido en que los gaditanos "no nos podemos permitir la pérdida de los pilares del Estado del Bienestar y Unidas Podemos es la única salida". "No ir a votar es hacer que ganen las fuerzas políticas que no están a favor de la recuperación de derechos".

Delgado ha confiado en que para "una provincia tan olvidada", la "opción fiable" es la confluencia de Unidas Podemos, porque el PSOE "cuando está en la oposición es de izquierdas y de derechas cuando llega al Gobierno".

"Tienen que ir a votar el domingo", ha pedido el alcalde gaditano a los clientes de un puesto para animar esta última jornada de campaña. "A quién queráis pero ir", se ha escuchado. "¿A quién vamos a votar si no?, ha respondido una señora al primer edil. "Ánimo, Kichi". Dos señores no han querido irse de la plaza sin conocer al primer edil y en una frutería con mucho éxito, llena de gente, a uno casi se le pasa el número por charlar con José María.