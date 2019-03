Vox plantea la ilegalización de Podemos

Preguntado por el hecho de que el candidato de Vox a La Moncloa, Santiago Abascal, no esté ofreciendo entrevistas ni teniendo mucha visibilidad, lo ha achacado a que el partido trabaja de forma "austera".

"¿Se imagina al presidente de Coca-Cola pidiendo al de Pepsi que no distribuya en Andalucía porque eso le viene mejor? Sería un síntoma de debilidad muy claro, están preocupados en el PP y eso les lleva a cometer errores", ha señalado el dirigente de Vox. El PP lanzó esta propuesta a la formación de Santiago Abascal, al considerar que podría perjudicar a la derecha y facilitar los intereses del PSOE.

Por otro lado, con respecto a la petición que el PP hizo a Vox para que no se presente en circunscripciones pequeñas, ni al Senado, entiende que se trata de un "error" de los populares y lo ve como un "síntoma de debilidad".

"Habría que analizar si tienen derecho estar en el juego político, los que no creen en la unidad de España y quienes no renuncian al marxismo que tanto muertos han dejado", ha espetado Espinosa de los Monteros.

Podemos se niega a comentar "tonterías"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que lo mejor que se puede hacer con las "tonterías" que, a su juicio, dice Vox es no contestarlas, porque ellos mismo son conscientes de que son "tonterías" y las dicen "para provocar".

Así lo ha asegurado en rueda de prensa en la sede de Podemos, al ser preguntado por las declaraciones realizadas en Antena 3 por el vicesecretario de relaciones internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, planteando la ilegalización de los partidos que "no creen en la unidad de España y no renuncian al marxismo", y poniendo de ejemplo al partido morado,

"Las tonterías que dice Jair Bolsonaro, Donald Trump o Vox lo mejor es no contestarlas. Ellos mismos son conscientes de que son tonterías. Las hacen para provocar", ha asegurado Echenique, comparando a Vox con el presidente brasileño y con el estadounidense, respectivamente.

En cuanto a las declaraciones que realizó Espinosa de los Monteros hace días en una televisión de Miami, cargando contra la "izquierda sucia, malvestida y con coleta", Echenique ha respondido en clave de humor: "Yo esta mañana me he duchado. Esa puede ser la respuesta a Vox". "Yo me veo bien", ha afirmado a su vez la coportavoz de la Ejecutiva, Noelia Vera.