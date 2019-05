Antonio Sanz acumula muchos triunfos y muchas derrotas como presidente provincial del PP. El del pasado domingo fue un golpe duro, muy duro, pero él asegura que su partido ya se ha levantado de la caída y que mira ya a unas elecciones municipales en las que, avisa, la historia será diferente.

–¿Cuánto ha dolido la derrota del domingo en las filas del PP de Cádiz? ¿El golpe es similar al de las generales de 2004 o al de la moción de censura del año pasado?

–Es una derrota más y ya está. Los que estamos en política sabemos que nunca unas elecciones son iguales a las precedentes o a las posteriores. El domingo sucedió lo que llevábamos mucho tiempo advirtiendo desde el PP, que la fragmentación del voto de la derecha sólo beneficiaba a Pedro Sánchez. Y así ha sido. Hay gente de derechas que ha votado a Vox y que ya está arrepentida de ello porque ve por un lado que ese partido no ha cumplido sus objetivos y también que ese voto sólo ha servido para darle más escaños al PSOE.

–Pero la gente de izquierdas también se ha movilizado mucho...

–Es cierto. Esa movilización de la izquierda se ha producido porque se ha repetido mucho el mensaje del miedo y porque estaba muy cercano el recuerdo de lo que pasó en Andalucía el pasado 2 de diciembre.

–El PP es la cuarta fuerza política de la provincia por segunda vez. ¿Qué le dice eso?

–Eso es solamente una foto del momento.

–¿Cuál es el estado de ánimo de la militancia del PP?

–Bien, bien. Es que el PP es un partido responsable, sólido y fuerte. Cuando nos caemos sabemos levantarnos con rapidez. Ya estamos activados. No queda otra porque tenemos otras elecciones a la vuelta de la esquina y no podemos perder ni un minuto.

–¿Ha habido autocrítica interna?

–Ha habido y habrá debate interno, como después de cualquier cita electoral. Pero las conclusiones se quedan dentro.

–¿Y hay gente del partido que le ha pedido su dimisión como presidente provincial del PP tras los resultados del domingo?

–Todas las llamadas y todos los mensajes que he recibido son todo lo contrario, de ánimo y de convencimiento generalizado de que el partido tiene que seguir estando muy unido para afrontar estas nuevas elecciones.

–Pero usted sigue pensando en dejar la presidencia provincial del PP después de las elecciones municipales de mayo, ¿no? ¿O ha cambiado algo después de lo sucedido este domingo?

–No, no. Yo ya me posicioné en su momento. Expuse mis planteamientos y no se ha vuelto a hablar del tema. El partido no me ha retomado el tema. Y tampoco creo que haya gente en el partido pensando en ello. Ahora estamos todos en clave electoral.

–Se ha dicho en estos días que el PP está en estado de descomposición. ¿Qué piensa al oír eso?

–Quien dice eso es que no conoce nuestra fortaleza como partido. Siempre nos hemos recuperado de los golpes. El PP de Cádiz es muy sólido y ha demostrado que tiene unas raíces muy asentadas en esta provincia. Por eso hemos podido presentar candidaturas en los 45 municipios gaditanos para la cita de mayo. Tenemos mucho que aportar a esta provincia.

–¿Por qué tiene tan claro que los resultados de las municipales serán diferentes?

–Porque ningunas elecciones son iguales a las anteriores. Recuerdo lo que pasó en las últimas europeas, las de 2014, en las que tuvimos un pésimo resultado. Y al año siguiente ya nos fuimos recuperando hasta ganar en España en aquellas generales. Tengo el convencimiento de que en muchos municipios de la provincia vamos a sumar para construir mayorías de centro-derecha.

–¿En qué basa su optimismo?

–Pues en que son unas elecciones muy diferentes y en que los candidatos del PP son todos muy conocidos, muy válidos e indiscutibles referentes sociales en sus municipios. Hemos hecho una renovación altísimo de los alcaldables, de un 70%. Además, creo que tenemos que apoyarnos mucho más en el Gobierno andaluz, para que la gente visualice lo que el PP es capaz de hacer, porque estamos avanzando mucho en materias como la sanidad o la educación.

–¿El PP y Vox están llamados a entenderse en el futuro?

–No lo sé. De momento los votos de Vox sólo sirven para debilitar a la derecha y para regalarle escaños a Pedro Sánchez.

–Veo que no le gusta mucho hablar de Vox.

–Pues la verdad es que no. ¿Se nota demasiado?