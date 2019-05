Los presos electos reclaman al Supremo que los deje en libertad

- ¿Quién llevaba el material electoral al centro? - No lo se - ¿Pero usted pasó la noche allí? - Sí - ¿Sabe quién abrió y cerró el centro? - No.

"Las urnas habían aparecido, pero no sabíamos cómo" , "lo mismo habían entrado por la puerta de atrás" o "yo no se quién llevó el material, pero estaba allí" han sido las respuestas de los testigos.

Al margen de este testimonio, los votantes han protagonizado de nuevo el juicio para dejar claro que el binomio de mossos trató en todos los colegios de impedir la votación pero que generalmente no pudo porque los ciudadanos se colocaban en los accesos de los locales para "de forma pacífica no dejarles entrar" , pese a ser agentes de la autoridad con una orden judicial.

Centrados en el juicio, este miércles han vuelto a 'reflotar' los problemas para atracar que tuvo el buque que llevaba a policías para el 1-O, una acusación que pesa sobre el ex conseller Josep Rull, que afirmó en un tuit: "En efecto, no le hemos dejado atracar ".

Al margen de estas dos solicitudes, las defensas citan en sus escritos que sus clientes han de asistir personalmente al pleno del 21 de mayo de constitución de las Cortes , una petición a la que en principio no tiene previsto oponerse el tribunal más aun cuando no ha fijado sesión para ese día.

No obstante, fuentes jurídicas consultadas por Efe advierten de las lagunas existentes en estas disposiciones legislativas, toda vez que -como sucede habitualmente en múltiples aspectos de la causa del procés- no existen precedentes de encausados en prisión provisional que en pleno juicio hayan resultado elegidos, lo que abre la puerta a la interpretación de las normas.

El tribunal rechaza devolver a Santi Vila la fianza de 50.000 euros

La sala que juzga el procés independentista en el Tribunal Supremo ha rechazado devolver al ex conseller de Empresa de la Generalitat de Cataluña Santi Vila, para quien se piden 7 años de cárcel por desobediencia y malversación de fondos públicos, los 50.000 euros de fianza que depositó en noviembre de 2017 para eludir su prisión provisional en este procedimiento. Alegaba que los gastos para asistir a las sesiones del juicio, que comenzó el pasado 12 de febrero, le han colocado en una situación de extrema necesidad económica. En un auto dado ha conocer este miércoles, que coincide con el criterio expresado por la Fiscalía, la Sala señala que no cabe devolverle la fianza que pagó para salir de la prisión que dictó contra él la entonces juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Razona que "no se ha modificado la situación de riesgo de sustracción a la acción de la justicia por el hecho de que el solicitante se limite a cumplir lo que no es sino expresión de una carga procesal: comparecer personalmente a las sesiones de su propio juicio oral".