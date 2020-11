Cuatro de cada 10 españoles duda si ponerse la vacuna del Covid

Un 40,5% de los sondeados por DYM duda si ponerse la vacuna contra el coronavirus del Covid cuando esté aprobada. Se trata de un porcentaje de indecisos muy alto en comparación con otras campañas de vacunación de otras enfermedades infecciosas. Este porcentaje es diferente del que afirma que no se la pondrá, que es del 16%. Quienes sí están dispuestos a inmunizarse por este método es del 36,2%.Un hecho curioso es que la vacuna tiene un sesgo ideológico. El porcentaje de quienes no se la pondrán pasa del 16% al 31,2% en el caso de los votantes de Vox. Los electores de izquierda se muestran más propensos a la vacuna que los de derecha, en términos generales.La inmunización de la población se logra cuando de un 60% a un 80% del total ha logrado generar los anticuerpos, bien porque se ha vacunado o porque ha pasado la enfermedad. La vacunación no es una solución personal, de ahí la gravedad de que cuatro de cada 10 sondeados duden de esto.Casi la mitad de los encuestados no cree que la vacuna del Covid vaya a mejorar la situación económica de su hogar, mientras que hay cierto empate si se pregunta sobre los efectos beneficiosos en el conjunto del país.DYM ha preguntado sobre la enseñanza concertada, a raíz de la nueva ley orgánica aprobada. Las respuestas son contundentes, en favor de esta enseñanza que es complementaria de la pública. Un 56% de los españoles está a favor de la concertada, frente al 29,8% que se muestra contraria.Entre los votantes del PP, Vox y Ciudadanos el apoyo es, claramente, mayoritario, mientras que en la izquierda las posiciones están más divididas.Seis de cada 10 consultados cree que la existencia de enseñanza concertada es compatible con la igualdad de oportunidades y cuatro de cada 10, que el Estado se ahorra con este tipo de conciertos. Un 70,6% sostiene que la concertada favorece la libertad de elección de los padres.