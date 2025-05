El ex asesor de Reyes Maroto reconoce que se reunió con el socio de Aldama a petición de Koldo

El ex jefe de gabinete de Reyes Maroto en el Ministerio, este miércoles, antes de declarar en el Supremo.

El que fuera jefe de gabinete de Reyes Maroto cuando era ministra de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, ha reconocido este miércoles ante el Tribunal Supremo que participó en una reunión en el Ministerio -aunque no recuerda con quién- a petición de Koldo García, el ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, para tratar un asunto relativo a una empresa de dos socios del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Fuentes jurídicas confirman que así se ha pronunciado en el marco de su declaración como testigo ante el magistrado Leopoldo Puente, a cargo de la investigación contra Ábalos por el presunto cobro de comisiones -en efectivo y en especie- a cambio de la adjudicación de contratos de material sanitario y de obra pública.

Díaz Bidart ha explicado que estuvo presente en aquella reunión tras recibir una llamada del Ministerio de Transportes en la que le solicitaron que recibiera a unos empresarios. Según ha precisado, la petición la hizo el propio Koldo García.

El ex cargo de Industria ha señalado que era habitual que estuviese presente en miles de reuniones durante su etapa como jefe de gabinete, por lo que ha asegurado que no es capaz de recordar los detalles de todos los encuentros. Así, ha apuntado que no recuerda quiénes participaron en dicha reunión.

Según las pesquisas, en la reunión celebrada en Industria estuvieron presentes los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano -socios de Aldama- para intentar conseguir la licencia de operador de hidrocarburos para la empresa Villafuel.

Se trata de la compañía que está investigada en la Audiencia Nacional (AN), en el epicentro de una presunta trama de fraude en el sector de los hidrocarburos, pero apareció también en el caso Koldo tanto por esa reunión como por el chalé de La Alcaidesa (Cádiz) que Ábalos alquiló para las vacaciones familiares de 2021.

Los investigadores apuntan que Have Got Time -empresa administrada por Pano, pero que en realidad estaría controlada por Rivas- compró el chalé como parte de las presuntas dádivas a Ábalos por sus favores políticos, en este caso las supuestas gestiones para lograr la licencia a Villafuel.

No tenía competencia sobre licencias

Este miércoles, Díaz Bidart se ha limitado a asegurar que el encuentro fue protocolario y ha señalado que no recuerda si elevó la cuestión a la entonces ministra de Industria. Con todo, ha manifestado que en un principio pensó que se iba a reunir con una comercializadora de hidrocarburos, no con una operadora.

Según ha indicado el testigo, aquel día explicó a los empresarios que no tenía competencias en materia de adjudicación de licencias y los emplazó a pedir cita en otro departamento.

Las fuentes consultadas sostienen que en este punto del interrogatorio el magistrado ha pedido al testigo que explicara, si no era un asunto de su competencia, por qué accedió a participar en la reunión. El exjefe de gabinete de Maroto ha reiterado que lo hizo porque se lo había pedido Koldo García, quien --según ha dicho-- estuvo presente al principio de la reunión para presentarle a los empresarios y luego se marchó.

En este sentido, el testigo ha recalcado que en Industria mantenían reuniones protocolarias que les pedían otros ministerios u otras comunidades autónomas, por lo que ha indicado que no le sorprendió la solicitud de García. Preguntado sobre si informó al entonces asesor de Ábalos al término de la reunión, ha asegurado que no lo recuerda con exactitud.

En el marco de su declaración, el excargo ha aclarado que no tiene relación personal con el exministro y ha manifestado que no conoce personalmente a Aldama.