Exteriores asegura que los otros 28 españoles de la flotilla detenidos regresarán hoy

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este lunes que, si no hay cambios de última hora, los 28 activistas españoles de la Global Sumud Flotilla que siguen detenidos podrán salir hoy mismo de Israel para regresar a España.

Así lo ha anunciado en declaraciones a Catalunya Ràdio, después de que un grupo de 21 activistas españoles de la flotilla -entre ellos, la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas- aterrizara ayer domingo por la noche en España.

"Hasta que no estén todos sentados en el avión y el avión esté en el aire, no lo podremos confirmar al cien por cien, pero hoy debería llegar ya el grupo de 28 miembros de la flotilla que todavía siguen retenidos en Israel", ha explicado Albares, que no ha querido dar más detalles de esta operación de retorno.

Entre los 28 activistas aún encarcelados por las autoridades israelíes se encuentran la presidenta del grupo de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, así como el miembro del secretariado nacional de la CUP Adrià Plazas, el cual, según desveló Colau a su llegada a Barcelona, está en huelga de hambre en prisión.

Albares ha insistido en que, "si hoy no hay ningún cambio, y nada indica que lo haya", este lunes "saldría de Israel el grupo de 28 españoles miembros de la flotilla que todavía siguen retenidos en Israel", si bien no ha confirmado que lleguen hoy mismo directamente a España.

Investigación por parte de la Fiscalía

"Trabajamos para que lleguen a España lo antes posible", ha señalado el ministro, que ha dicho disponer de "información oficial" ya que su Ministerio está "en contacto con las autoridades israelíes" y se encarga del "coste de la repatriación".

Preguntado por los "maltratos" que los activistas de la flotilla denuncian haber sufrido durante su detención en territorio israelí, Albares ha indicado que ya "hay una investigación por parte de la Fiscalía" y, de hecho, este domingo "había un equipo forense en el aeropuerto" de Madrid Barajas en el que aterrizaron para aquellos repatriados que quisieran hacerse un reconocimiento.