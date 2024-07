Feijóo culpa al Gobierno "populista" de Sánchez de la irrupción de Alvise

MADRID/El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha estrenado este jueves en el pódcast del influencer Pedro Buerbaum para explicar sus propuestas en el mundo digital.

Feijóo ha respondido durante una hora a las preguntas de Buerbaum, un emprendedor conocido por haber creado la cadena La Pollería y que dirige Worldcast, un pódcast semanal que se emite en varias plataformas.

El líder popular ha compartido en este nuevo formato las propuestas conocidas del PP en materia económica, a la que ha dedicado una gran parte de la entrevista.

Ha centrado sus críticas en el Gobierno de Pedro Sánchez y ha cargado contra el contrato de David Broncano en Televisión Española y contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Alvise

También ha expresado su opinión sobre Se Acabó la Fiesta, el partido del agitador Luis Alvise Pérez, que logró tres eurodiputados en las últimas elecciones europeas y que Feijóo ha admitido, canalizó el voto protesta en esos comicios.

Feijóo ha culpado al Gobierno de Sánchez de la entrada de Alvise en la Eurocámara. "Yo creo que esto es un producto de un gobierno populista en España y me preocupa. Me preocupa porque, en mi opinión, la política no es eso. La política es prepararse, es formarse, es tener conocimientos, es tener interés por la gestión de las cosas públicas, es querer a tu país y tener un proyecto para el común de la gente", ha aseverado.

Tras asegurar que fenómenos como el de Alvise se han producido en "otros lugares de Europa", el presidente del PP ha admitido que el apoyo que recibió Alvise en las europeas fue "un voto protesta" y ha añadido que así lo refleja su propio nombre, Se Acabó la Fiesta.

Eso sí, ha indicado que en las europeas "se vota de forma distinta, hay gente que vota con las entrañas y la circunscripción es única", diferenciando lo que ocurrió el 9 de junio con lo que sucede en otros comicios.

Sin embargo, ha rechazado compararle con Donald Trump que, ha recordado, tenía a un Partido Republicano detrás "con una estructura".

En el último Comité Ejecutivo Nacional a puerta cerrada Feijóo preguntó a los suyos "cómo un tipo con un teléfono móvil" había sacado 800.000 votos, como publicaron varios medios, en relación a Alvise.

Nuevos formatos

La dirección del PP ya señaló este martes, tras conocerse que Feijóo participaría en este pódcast, que el líder popular se lanzaba a los nuevos formatos con "ambición renovada".

Buerbaum ha entrevistado a personajes de la política nacional como el presidente de Vox, Santiago Abascal, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, o el propio líder de Se Acabó La Fiesta.

También han pasado por el programa figuras como el pequeño Nicolás, el influencer Amadeo Lladós, así como varios conspiranoicos y terraplanistas.