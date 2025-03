Feijóo exige Presupuestos: "Es el primer punto de cualquier plan de Defensa"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que comparezca ante el Pleno del Congreso para no contar "nada" sobre el gasto en Defensa y le ha retado a presentar ya unos Presupuestos Generales del Estado porque "es el primer punto de cualquier plan de Defensa". Además, le ha avisado que el Partido Popular no será su "socio auxiliar cuando los demás le fallen".

En debate en el Pleno del Congreso sobre el gasto en Defensa, Feijóo ha asegurado que "el Pedro Sánchez de 2017 le estaría pidiendo la dimisión" por no tener cuentas públicas y "en este caso tendría razón", ha añadido. "Y ni Presupuestos ni Debate del estado de la Nación. ¡Menudo desastre!", ha proclamado.

Feijóo ha asegurado que el jefe del Ejecutivo "no puede marcharse" hoy del Congreso sin "aclarar si va a aprobar los Presupuestos". "Este es el primer punto de cualquier plan de defensa. Pretender que veamos normal afrontar este contexto con Presupuestos caducados de una mayoría que ya no existe y de una legislatura que ya no existe es de aurora boreal", ha aseverado.

"Un presidente de la nada"

De la misma manera, el jefe de la oposición le ha solicitado la convocatoria de un Debate sobre el estado de la Nación "a la mayor brevedad" porque va a cumplir "siete años de presidente y ha celebrado uno".

"Mientras no haga ninguna de estas dos cosas --presentar presupuestos y el debate de la Nación-- seguirá siendo presidente, pero de la nada, de una legislatura absurda y vacía", ha afirmado Feijóo, que ha emplazado a Sánchez a dar información precisa y detallada sobre cómo va a aumentar el gasto militar y en qué plazos.

A su juicio, el PP no es el "escollo" para un pacto de Estado de defensa en España sino que el problema es el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar y el propio Sánchez. "No tiene una propuesta seria y limpia. No tiene presupuesto. No tiene mayoría. Es que no tiene nada", ha espetado a Sánchez.

Según el líder del PP, en esa tesitura el presidente del Gobierno va a tener que elegir si se somete a las Cortes o se somete a las urnas, dado que, a su entender, "son las dos únicas salidas dignas que hay". Sin embargo, ha pronosticado que, "como son las únicas dos salidas dignas que hay", Sánchez "no escogerá ninguna".