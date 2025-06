Feijóo pide una "revolución de la decencia" frente a la "pornocorrupción"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este jueves que la “pornocorrupción” del Gobierno de Pedro Sánchez centra la conversación pública y defendió que los ciudadanos puedan pronunciarse en las urnas ante los casos de supuesta corrupción que afectan al Ejecutivo y al PSOE. Dicho esto, pidió una “revolución de la decencia” con una política “ejemplar” que recupere “la moral” y “la ética” en España.

“El nuevo tiempo que tendremos que abrir es el de la revolución de la decencia. Y la revolución de la decencia lleva consigo la revolución del mérito”, afirmó Feijóo en la inauguración del VI Gran Foro Anual Taleñt en Madrid.

Ante las revelaciones que se están conociendo estos días sobre casos de presunta corrupción que afectan al PSOE, Feijóo aseguró que él quiere que la política española “sea ejemplar”. “Quiero que la política lidere en consecuencia la recuperación de la moral y de la moralidad y de la ética del país”, aseguró.

El presidente del PP lamentó la “serie cutre” que están viendo en los medios ante los presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno de Sánchez y que, a su juicio, están provocando “un daño reputacional” a España.

Al término del acto, Feijóo calificó de “nuevo manual de política” que en Navarra dimita el número dos de la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, porque su mujer trabajaba en una empresa en la que participaba Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y, sin embargo, nadie asuma responsabilidades políticas por la adjudicación de las obras señaladas. A su juicio, esto “es algo sorprendente”. “Yo esto nunca lo vi, nunca. Si el problema es quién trabaja en la empresa y no quién adjudica la obra pública a esa empresa, es un nuevo manual de política que yo no conozco”, resaltó.

Poco después, en X, subrayó que, tras “tres actos públicos hoy”, constató que “la pornocorrupción del Gobierno ocupa toda la conversación en un país que debe dedicarse a los problemas de la gente”. “No es Sánchez quien debe elegir entre una agonía larga o corta. Tienen que elegir los ciudadanos en las urnas”, declaró Feijóo, haciendo hincapié en el mensaje que lleva repitiendo estos días de que Sánchez debe convocar elecciones generales.

Feijóo defendió apoyar a quien lo necesita pero dijo que él no cree en una sociedad “subsidiada” porque “es tanto como decir a los ciudadanos que no pueden ambicionar nada ni conseguir nada por sí mismos” y que están “condenados a vivir por la voluntad de la clase política”. “Un político que quiere una sociedad dependiente es aquel que necesita que su nación fracase”, manifestó, para criticar que el Gobierno presuma de que la economía va tan bien que le tiene que pagar el tren a gente de 30 años para que pueda viajar.