Ferraz admite un "mal resultado" en Extremadura y considera que el PSOE no ha conseguido movilizar al votante progresista

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha admitido este domingo que el resultado de las elecciones autonómicas en Extremadura ha sido "malo" y lo achaca a que no han sido capaces de movilizar al votante socialista.

En una breve declaración sin preguntas desde la sede del PSOE en Ferraz, con el escrutinio cercano al 100% que ha confirmado una caída de 10 escaños del PSOE (18), la 'número tres' del partido también ha cargado contra la presidenta extremeña y candidata del PP, María Guardiola.

Considera que ha puesto "el colofón a dos años perdidos, cuestionando la democracia y aupando a la ultraderecha", después de que el PP se haya alzado como primera fuerza sumando un escaño (29) y Vox duplicase su resultado alcanzando los 11 asientos.

Torró ha reprochado a Guardiola y también al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hayan adelantado las elecciones y considera que ahora vuelven "a la casilla de salida" al no conseguir la mayoría absoluta que buscaban para no depender de Vox.

El PP ahora es "más rehén de los ultras" y los extremeños están bajo "amenaza" de retroceso de sus derechos y bienestar. "La lectura es clara estos resultados son el reflejo perfecto de la estrategia de Feijóo, sembrar para la ultraderecha", ha indicado Torró que lo considera una irresponsabilidad. "Un partido que se dice ser de Estado pero en realidad es la madre nodriza de la extrema derecha", ha afirmado.

Sin embargo, no ha aclarado la posición de la dirección federal sobre la continuidad del candidato socialista Miguel Ángel Gallardo, después de cosechar el peor resultado histórico en Extremadura.

"Por nuestra parte vamos a seguir ayudando a nuestros compañeros de Extremadura para que los extremeños tengan un proyecto de futuro y de oportunidades para la mayoría", ha zanjado.