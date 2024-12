Gan Pampols cobrará 84.050 euros anuales como vicepresidente segundo de la Generalitat

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana tras la DANA del pasado 29 de octubre, Francisco José Gan Pampols, cobrará un total de 84.050,70 euros anuales por desempeñar su cargo, según ha informado este lunes la Generalitat.

De esta manera lo ha especificado la Administración autonómica, en un comunicado, ante "las especulaciones y datos inexactos que se han barajado en los últimos días" sobre la retribución del vicepresidente segundo del Consell.

Así, este lunes se han publicado en el portal de transparencia GVA Oberta los rendimientos de trabajo de Gan Pampols correspondientes a la declaración de la renta del ejercicio 2023, que recogen sus ingresos como militar retirado, así como los ingresos percibidos por otras actividades (publicaciones, conferencias, etc).

Concretamente, por rendimiento del trabajo declara un total de 136.249 euros, que se suman a 10.329 euros por rendimiento de capital mobiliario y 23.419 euros por ganancias patrimoniales.

En esta línea, la Generalitat subraya que la cantidad que aparece en el portal de transparencia como rendimientos del trabajo en 2023 es "significativamente superior" al sueldo que percibirá de la Administración autonómica.

En rueda de prensa la pasada semana, preguntado por su sueldo como vicepresidente, Gan Pampols negó que hubiera "pedido un salario" ni negociado su retribución para asumir esta responsabilidad en el Gobierno valenciano. "No he pedido jamás lo que no me corresponde y jamás he rehusado a lo que sí me corresponde", sostuvo.

De cualquier modo, precisó que de "ninguna de las maneras" va a cobrar como cuando estaba activo. "Yo no negocié, cuando me dijeron te ofrecemos el puesto tuve que presentar la última nómina en activo y es lo que hice", argumentó.