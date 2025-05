El Gobierno reconoce en el Supremo que no ha evaluado a ningún menor migrante en Canarias desde marzo

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno central, ha reconocido este jueves ante el Tribunal Supremo que "todavía no ha podido evaluar individualmente" a ninguno de los menores migrantes no acompañados que pidieron asilo en Canarias y que "no se ha realizado todavía ninguna medida de acogida".

Durante la vista celebrada esta mañana en la sede del Alto Tribunal, también se ha pronunciado la representación legal del Gobierno de Canarias, que ha acusado al Ejecutivo central de intentar "dilatar" su atención a unos mil menores migrantes no acompañados que pidieron asilo en dicha comunidad autónoma.

Así, Canarias ha afeado que el Ejecutivo central presentara el miércoles a última hora una propuesta de protocolo, cuya aprobación no se prevé hasta el 30 de septiembre. "Hay que ejecutar el auto", ha dicho la abogada, en referencia a la resolución que dictó el alto tribunal el pasado 25 de marzo.

Sin documentación

El Gobierno se ha justificado porque Canarias no ha remitido la información necesaria para ello. Así lo ha señalado la Abogacía del Estado, en representación del Ejecutivo, en una vista celebrada este jueves ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal en la que debía explicar qué medidas había llevado a cabo para cumplir con la medida cautelar, adoptada a petición del Gobierno de Canarias el pasado 25 de marzo.

El abogado del Estado ha reconocido que no se ha realizado ninguna medida de acogida aún, al no disponer el Estado de la documentación necesaria para realizar las correspondientes evaluaciones individuales de los menores previos a la acogida. Ha precisado que el sistema de acogida nacional de protección internacional no está preparado para atender a menores migrantes no acompañados pero sí se ha adoptado alguna medida encaminada a preparar su sistema para ello.