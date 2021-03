El fin de la inmunidad de Puigdemont enfada a ERC y reabre heridas en el Gobierno

Un escenario que, de no consultar previamente al tribunal europeo, podría plantearse de nuevo con el ex president catalán en Bélgica, de ahí se explica el paso dado por Llarena ante Europa.

Llarena acude a la Justicia europea una vez que las autoridades judiciales belgas denegaron la entrega del ex conseller Lluis Puig , porque entienden que el órgano competente para instruir la causa no es el Supremo sino un tribunal catalán y porque su entrega pondría en peligro derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

El Ejecutivo, ha lamentado Rufián, no da ningún paso cuando tiene a su alcance "el BOE y la vía de la política" y podría solucionar, por ejemplo, la situación del ex vicepresidente del Govern Oriol Junqueras y otros presos del procés "injustamente encarcelados".

El apoyo de los socialistas españoles ha molestado a ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recordado al presidente Pedro Sánchez que su grupo es imprescindible "para la gobernabilidad o no de este país" y le ha avisado de que empieza a perder la paciencia por que no haga nada en favor del diálogo en Cataluña.

El juez revoca la semilibertad de Junqueras, los ex 'consellers' y los 'Jordis'

El juzgado de vigilancia penitenciaria ha revocado el tercer grado que la Generalitat concedió el pasado mes de enero al ex vicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva y Joaquim Forn y los Jordis, a raíz de los recursos de la Fiscalía. En sus autos, el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña estima los recursos del ministerio público y tumba la semilibertad de los siete presos de Lledoners, quienes a lo largo del día de hoy deberán regresar a la prisión para volver al segundo grado. Por el contrario, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera de Justicia Dolors Bassa seguirán disfrutando del tercer grado -que les permite salir a diario y regresar a la cárcel solo a dormir, de lunes a jueves-, puesto que el juzgado del que dependen las cárceles donde cumplen condena no se ha pronunciado aún sobre el recurso de la Fiscalía. Los autos, que se pueden recurrir ante el propio juzgado o directamente al Supremo, sostienen que la concesión de la semilibertad a los presos del procés es "prematura" y "precipitada", teniendo en cuenta las penas impuestas -de hasta trece años-, y recuerda que los internos no asumen que cometieron delito alguno, lo que aboca al fracaso su tratamiento penitenciario de reinserción.