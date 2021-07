"Los jóvenes ya no aguantan más, debemos priorizar su vacunación"

El brote de Mallorca, asociado a viajes estudiantiles y fiestas, y el hecho de que España encare el primer fin de semana de julio con un aumento generalizado de contagios entre jóvenes, significa para el conocido epidemiólogo Juan Gestal que los chicos "ya no aguantan más" y que hay que priorizar su vacunación.

Este catedrático en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago (USC), que acaba de publicar Pandemias. Las epidemias que asolaron la humanidad (Ed. Bolanda, 2021), sostiene en una entrevista que la realidad es que la pandemia de la covid-19 "no ha terminado, ni mucho menos".

"El brote de Mallorca tiene algo positivo y es que nos pone en la realidad cuando ya estábamos empezando a dar pasos como el abandono de las mascarillas en el exterior y comenzando el verano", añade, y dice que se hace evidente además la necesidad de facilitar "pronto" a los chavales "los contactos interpersonales".

Él, que en las 600 páginas de su libro cuenta que la situación provocada por esta crisis sanitaria en el planeta puede resultar algo insólito, "aunque nada más lejos de la realidad”; apunta que "si queremos normalizar la situación y continuar avanzando hacia la inmunidad de grupo, tenemos que priorizar la vacunación de 12 a 30 años".

Ello permitirá, defiende, "disminuir de nuevo la incidencia, evitar el contagio de vulnerables y que se sobrecarguen de nuevo los hospitales". También "normalizar" la situación permitiendo abrir con otra perspectiva la hostelería y el turismo, y en especial el ocio nocturno, un sector especialmente dañado "que no puede trabajar con seguridad" si sus principales usuarios todavía "no están inmunizados".

La vacunación de este grupo etario posibilitaría además, a juicio de este doctor, abrir en septiembre con mayor normalidad las aulas, tanto en secundaria, como en bachillerato, y, cómo no, en la propia universidad.

"Los jóvenes son muy importantes en la difusión de la infección por su mayor interacción social y descuido en el cumplimiento de las normas de prevención y, aunque directamente no llenan los hospitales, pueden facilitar el contagio de personas vulnerables que sí van a ingresar y que pueden morir", observa Gestal, nacido en Muros (A Coruña) en 1947.

“Hemos convivido con la enfermedad desde el principio de los tiempos y han sido muchas las crisis sanitarias que han asolado al planeta hasta llegar a la actual”, ahonda. 'El mundo en shock' es el título del capítulo dedicado a la pandemia de covid-19 en su completo estudio.

Las epidemias y pandemias, narra en este volumen, han sido recurrentes y probablemente la mayor diferencia esté en el desarrollo científico y médico que en 2020 y 2021 ha permitido afrontar la enfermedad desde perspectivas "nunca imaginadas".

Por ello, cree Gestal, se hace más necesario que nunca reivindicar tanto el papel de la investigación como de todas las ramas sanitarias.

“El nivel de progreso tecnológico actual supone una esperanza sin precedentes para la humanidad en el ámbito de la salud”, asegura el autor.

Hasta la pandemia de covid-19 han sido muchas las sufridas. El libro hace un repaso por las principales. La Peste de Justiniano, que afectó a buena parte de Europa, África y Asia entre los años 541 y 750, se considera la primera pandemia de peste documentada de toda la historia.

A partir de ahí relata Gestal la lucha contra la viruela (con la inestimable aportación gallega que supuso la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna que partió de A Coruña el 30 de noviembre de 1803), el cólera, la gripe, la poliomielitis, diversas enfermedades infecciosas emergentes (como el síndrome pulmonar por hantavirus, la diarrea sanguinolenta, la tuberculosis o el sarampión), el sida, el mal de las vacas locas, el SARS y MERS, el ébola y las arbovirosis emergentes y reemergentes.

A todo ello se suma un capítulo inicial sobre las pandemias en la literatura y el cine de enorme interés para comprender el alcance y preocupación que esta cuestión ha tenido para todos desde los inicios.

"Habrá más pandemias, viviremos antes o después nuevas enfermedades infecciosas muy contagiosas cuyo control supondrá un reto y un enorme desafío", concluye Gestal, y advierte de que si algo hay que aprender de la situación presente es la urgencia de apartar los individualismos para trabajar de forma conjunta en una estrategia común a nivel salud.

Es su receta "para contener las consecuencias de futuros brotes".

"Si algo ha quedado claro en este tiempo es que no existe primer ni tercer mundo, no existen compartimentos estancos en los que aislar las enfermedades. La salud también es global, o no hay salud, y así lo ha evidenciado la covid-19 con los sucesivos brotes en países que han acabado replicándose", concluye.