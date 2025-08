Justicia pide por carta a las asociaciones de jueces y fiscales un listado de los huelguistas para deducirles el salario

Después de que el Ministerio de Justicia informara de que sólo un juez y 28 fiscales comunicaron oficialmente su participación en la huelga convocada contra la reforma del Gobierno entre los días 1 y 3 de julio, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha remitido a las asociaciones convocantes una carta en la que insta a aportar un "listado verificado" de los profesionales que no trabajaron esos días para deducirles el salario correspondiente.

Esa misiva llega después de que, este jueves, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) recordase que es "obligación" de Justicia detraerles el sueldo, asegurando que no hacerlo responde a "un burdo ejercicio de propaganda y manipulación".

Los jueces y fiscales se expresaron así después de que el Ministerio de Justicia asegurase que sólo un juez y 28 fiscales comunicaron oficialmente su participación en la huelga, renunciando así a su salario. Las asociaciones, sin embargo, aclararon que era potestad de Justicia detraerles el salario "en su calidad de empleador y pagador".

Ahora, en la mencionada misiva, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, afirma que "el Ministerio es el órgano pagador, pero no es el empleador de jueces y fiscales". "Por lo tanto, y en la medida en que no ostenta el poder de dirección sobre ellos, no existen mecanismos autónomos para conocer de manera fehaciente y oficial el nombre de las personas que hicieron huelga esos días", sostiene.

En esta línea, asevera que el conocimiento de Justicia "se restringe a las comunicaciones realizadas formalmente por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, en respuesta a la solicitud formulada por este Ministerio, y a las comunicaciones que quieran realizar voluntariamente".

Los datos oficiales

Olmedo recuerda que, "con ocasión de la huelga convocada para el día 19 de noviembre de 2018, tanto el CGPJ como la Fiscalía General del Estado remitieron a este Ministerio sendos listados de las personas de las carreras judicial y fiscal que se habían adherido a la misma, practicándose acto seguido la correspondiente detracción de haberes".

"Tal y como ocurrió en 2018, en esta ocasión, y concretamente con fecha del pasado 22 de julio, se solicitó formalmente al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado que informaran a este Ministerio de las personas que la habían secundado. Además, en paralelo, se reclamó a las gerencias territoriales de este Ministerio si habían recibido alguna comunicación directa de los participantes", indica.

Como resultado de estas gestiones, añade, obtuvieron "los datos de seguimiento que han sido difundidos públicamente, consistentes en un juez que afirmó haber hecho uso de su derecho de huelga, otro juez que afirmó sumarse a la huelga pero informó de que estaba realizando servicios mínimos (de manera que no se le practicará detracción de haberes) y 28 fiscales, de los cuales 19 la secundaron 3 días, 1 la secundó 2 días y 8 la secundaron únicamente un día".

"En todo caso, si ustedes, como representantes de sus correspondientes asociaciones y autodesignados responsables de la convocatoria y gestión de esta huelga, tienen un listado verificado y autorizado de jueces y fiscales que la hayan secundado, tal y como han manifestado públicamente, les solicitamos que lo envíen al CGPJ y la Fiscalía General o bien directamente a este Ministerio a la mayor brevedad para proceder a la deducción de salario", apostilla.