Marlaska nombra al jefe superior de Baleares nuevo número dos de la Policía Nacional

El Ministerio del Interior ha nombrado al comisario principal José Santafé Arnedo, actual jefe superior de Islas Baleares, como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el máximo cargo de un uniformado en el cuerpo, tras la renuncia de José Ángel González, denunciado por un delito de agresión sexual.

A propuesta del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elegido a Santafé Arnedo, de 61 años, tras presentar su candidatura al puesto de máximo responsable operativo de la Policía Nacional abierto hace siete días.

Según informa el Ministerio del Interior, Santafé Arnedo ingresó como alumno de la escala ejecutiva de la Policía Nacional en 1990. Como inspector de policía ocupó diferentes puestos de trabajo en el ámbito de la seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería en las jefaturas superiores de Madrid en Islas Baleares.

De hecho, coincidió con la actual secretaria de Estado de Seguridad, Aína Calvo, que ostentó entre febrero de 2020 y diciembre de 2023 el cargo de delegada del Gobierno en Baleares. En su toma de posesión como número dos de Interior el pasado mes de junio, tanto el jefe superior de Balares como el jefe de la comandancia de la Guarida Civil en este archipiélago acudieron a arroparla.

En 2005 ascendió a inspector jefe y en 2012 a comisario. En esta categoría asumió responsabilidades en las jefaturas superiores de Canarias y de nuevo en Baleares. En el año 2020 alcanzó la máxima categoría en la Policía Nacional (comisario principal) y desde el mes de julio de 2022 desempeñaba el puesto de jefe superior en esta jefatura.

Es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado numerosos cursos y jornadas formativas relacionadas con la actividad policial como delitos de odio, dirección estratégica de la seguridad pública, cooperación internacional en políticas de seguridad, liderazgo, y transformación digital en la Policía Nacional, entre otras.

El comisario principal Santafé Arnedo ha recibido además numerosas condecoraciones y reconocimientos por su trayectoria profesional.

Se trata de uno de los 89 comisarios principales frente a las 22 mujeres que podía optar al puesto que desde el 18 de febrero -un día después de la dimisión de González- asumió de forma temporal y como contempla la normativa el responsable de la Subdirección de Recursos Humanos, en este caso, la también comisaria principal Gema Barroso.

En los últimos días se especulaba con la posibilidad de que Interior eligiera a una mujer para esta máxima responsabilidad, si bien finalmente será un hombre quien ostenta la dirección operativa de la Policía Nacional.