Una mayoría respalda la postura del PSOE frente a la guerra de Ucrania

El PSOE es el partido mejor valorado por los encuestados ante la actuación de España ante la guerra de Ucrania. Un 52,8% de los sondeados por DYM indican que aprueban la posición del principal partido del Gobierno. Lo rechaza el 27.3%.

La participación de España ante la invasión rusa de Ucrania ha consistido en el apoyo a las iniciativas de la OTAN y de la Unión Europea, entre las que destaca el envío de armas ofensivas al Gobierno de Kiev, las sanciones económicas a Rusia y la acogida de los refugiados.

La actuación del PP también es aprobada, con un 45,6% de respaldo, mientras que son Vox y, sobre todo, Unidas Podemos los que peor valorados salen de este conflicto.

Unidas Podemos rechazó la actuación de la OTAN ante la invasión rusa, Vox no llegó a eso, pero le ha pesado su alianza con partidos europeos que fueron próximos a Vladimir Putin. Sólo un 18,2% de los sondeados apoyan la postura de Unidas Podemos. casi el 60% la rechaza. En el caso de Vox, lo respalda el 26,6%.

No obstante, cabe subrayar que la simpatía por cada uno de los partidos está detrás del apoyo a su postura frente a Rusia. Si destaca el PSOE, es porque su posición no genera rechazo entre quienes no les vota.

Los sondeados se dividen entre quienes opinan que España saldrá reforzada de esta crisis bélica. Son mayoría, un 36,5%, los que creen que el país estará mejor colocado en la escena internacional, frente al 33,5% que opina que será igual. En esta pregunta también es determinante la postura política que cada sondeado tiene hacia el PSOE.

En lo que sí hay plena coincidencia es que China es el país más criticado por los españoles ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. El amjor valorado es Polonia.