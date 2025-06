Los nervios en el PSOE impulsan un movimiento que pide elecciones ya

El PSOE está sumido en una profunda crisis que no se da por cerrada y que aún puede derivar en cambios más profundos de los que ha propuesto el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, que se ha retirado este fin de semana en la finca pública de Quintos de Mora, de Toledo, ha anunciado que reformará la Ejecutiva Federal y que auditará las cuentas socialistas con una empresa externa, pero distintas fuentes consultadas por este medio aseguran que no aguantará la presión para prolongar la legislatura hasta mayo de 2027, cuando también deben celebrarse las elecciones municipales y las autonómicas de la vía del 143 de la Constitución.

No es una posición sólida, muchos confiesan su “desconcierto” y creen que lo mejor es “esperar y tomar distancias”, pero otros que no son precisamente críticos explican que Pedro Sánchez terminará por convocar generales y deberá hacerlo antes de las municipales de 2027, para que no vuelvan a ser los alcaldes quienes se lleven el primer golpe de la opinión pública. “En 2026”, sostiene de modo firme un secretario provincial andaluz.

Una parte del socialismo, sobre todo en comunidades como País Vasco, Extremadura y Aragón, además de referentes de Andalucía, defiende que los ayuntamientos son el último bastión que le queda al PSOE, un poder que no pueden perder porque será el pilar desde donde puedan reconstruirse.

Por cierto que el PSOE de Aragón ha sido el único que ha dado un paso al frente en todo este escándalo. Ha suspendido temporalmente de militancia y abierto expediente informativo al concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez, y al miembro del comité regional, Alfonso Martínez, involucrados en las presuntas mordidas.

La idea del adelanto ya fue formulada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, la semana pasada, antes de que se conociese el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las mordidas de Santos Cerdán. La ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha sumado a este calendario, pero esta opinión se está extendiendo entre algunos secretarios provinciales y entre miembros de la Ejecutiva Federal. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, hombre fuerte en el PSOE de Extremadura, también ha salido ya públicamente pidiendo un Congreso Extraordinario para elegir candidato y elecciones generales.

Y es que, como ha explicado un dirigente andaluz, “la concatenación de dos nombramientos de secretarios de Organización corruptos” no se soluciona con cambios en dirección del partido. Esta fuente cree que Pedro Sánchez no resistirá porque, además, carece de Presupuestos Generales para 2026, debe buscar un nuevo interlocutor con Puigdemont y no tiene claros los apoyos de Podemos. Otro consultado entre la cúpula andaluza reconoce las dimensiones de la crisis, pero cree que es preferible esperar y ver cómo queda la situación después de que se revelen algunas investigaciones aún no conocidas. “Las elecciones municipales están muy lejos, aún quedan dos años”, indica.

Quienes sí apuestan por el adelanto electoral y reclaman la celebración de un Congreso Federal extraordinario son los susanistas. Sostienen que no puede volver a ocurrir como en mayo de 2023, cuando muchos alcaldes y presidentes autonómicos perdieron los gobiernos por el desgaste que ya soportaba el Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, esta facción no va a entrar, de momento, en el debate, también quiere esperar a qué sucede en la próximas semanas.

Lo que está por saber

Y es que en el PSOE temen que las informaciones negativas aún no han cesado. Aunque Pedro Sánchez ha querido salvar al Gobierno de la crisis, han sido varios consultados los que se han preguntado por qué el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o el de Justicia, Félix Bolaños, desconocían los asuntos básicos de la investigación que estaba llevando a cabo la Guardia Civil. Algunos de los audios hechos públicos han mostrado las diferencias entre el Gobierno y el partido, unas diferencias que quizás ahora se conviertan en una ventaja para el presidente.

Otra discusión es quién podría hacerse cargo del PSOE Federal en este momento. El nombre de Eduardo Madina ya ha salido a la palestra (y no sólo por Felipe González) sino también porque es el damnificado del fraude en las primarias de 2014 que se ha conocido con toda esta trama. ¿Podría ser el giro que el PSOE necesita?

Pedro Sánchez anunciará unos cambios en la Ejecutiva que deben aprobarse en el Comité Federal, que se celebrará en Sevilla el 5 de julio. Tal como explica un diputado, ya se preveía que en este comité hubiese cambios, porque se había cerrado la renovación territorial con la elección de ministros como líderes autonómicos. Es el caso de María Jesús Montero, que será la primera en enfrentarse a unas elecciones, las andaluzas de junio de 2026.