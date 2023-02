Los partidos preparan su estrategia para la moción de censura de Vox

Los partidos comienzan a dar pistas sobre sus estrategias para enfrentar el debate de moción de censura presentado por Vox.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, no aclaró este martes si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervendrá en la moción y volvió a poner el foco sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de haber participado en la misma con los contactos previos mantenidos con Santiago Abascal y Ramón Tamames.

Feijóo ve en la propuesta de la ultraderecha un "teatrillo" destinado al fracaso

También afeó el cambio de postura del líder de los populares, ya que ahora van a abstenerse cuando su partido votó en contra de la planteada en 2020.

"El PP se parece ahora más de lo que parece a la extrema derecha", señaló Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aseguró que se toman muy en serio la moción y, por tanto, Sánchez "actuará como corresponde a la Presidencia del Gobierno en este tipo de debates".

Rechazó aventurarse a dar una posible fecha para el debate por respeto a los tiempos -a iniciativa de Vox no ha sido calificada aún- y volvió a incidir en la postura expresada por el Gobierno y el propio Sánchez ante la moción, basada en la "seriedad" con la que la afrontan y en la crítica al PP por su cambio de postura.

"No deja de sorprender la actitud del líder de la oposición, que sí ha participado en la moción porque sí que ha reconocido que de alguna forma él ha hablado con Abascal de esto y de otra forma habló también con el candidato Tamames", señaló Rodríguez.

Acusó a Feijóo, quien adelantó que no acudirá al debate, de "esconderse ahora debajo de la mesa" y ha comparado su actitud "seguidista" frente a la "valentía, determinación y autonomía" de su predecesor como presidente del partido, Pablo Casado, que votó contra la anterior moción de Vox.

El Gobierno aprovechará el debate para reivindicar la "política útil basada en atender a una mayoría social", indicó Rodríguez, quien reiteró que mientras tanto "la derecha y la extrema derecha se están dando la mano" pensando en las elecciones.

Feijóo, tachó la moción de censura de "show parlamentario" y de "teatrillo político", y expresó que se abstendrán para no "compartir paternidad" con una iniciativa "destinada al fracaso".

En declaraciones a la prensa tras visitar el Mobile Word Congress de Barcelona, Feijóo trasladó su "respeto" por "el conjunto de españoles" que quieren "desalojar al Gobierno de Pedro Sánchez", así como respeto para los "instrumentos constitucionales" como la moción de censura, aunque ha reiterado que no la apoyarán porque no "cree" en ella.

"No la vamos a apoyar ni nos parece razonable este planteamiento de tomarse las instituciones como un lugar para hacer un cierto show parlamentario, un teatrillo político", indicó.

Para Feijóo, el único beneficiario de esta moción es el Gobierno, ya que, tras ella, quedará "acreditado" que tiene "apoyos parlamentarios", y también se evidenciará que el PP no participa en la "alternativa" que representa.

Además, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, afirmó que no abordarán la cuestión de la moción de censura, ni quién interviene, hasta que esta iniciativa esté calificada, porque los intereses "tácticos" de Vox y PSOE no les van a "distraer" de lo importante, como el impacto de la inflación.

El portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, subrayó que su formación mantiene debate y aún no tiene decidida la respuesta que dará a la moción de censura de Vox, al tener claro que la iniciativa es simplemente una "batalla" de esta formación con el PP.

Así lo indicó tras ser preguntado si comparte el planteamiento de ERC de plantar durante el debate a Tamames.

Echenique indicó que los grupos están debatiendo cómo encarar esta iniciativa y que en el caso del grupo confederal no oculta que aún no tienen una decisión tomada, precisamente porque la fecha de la moción no está cercana ni hay un horizonte temporal definido de cuándo tendrá lugar.

"Hay debate y diferentes opiniones", desgranó para insistir en que es "obvio" que la moción es una pugna entre PP y Vox para ver quien dice "la barbaridad más alta", para tumbar al Gobierno.