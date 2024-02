Un pinchazo telefónico puede apuntar a Ábalos: "Esto es un favor que le estaba pidiendo koldo y su ex jefe"

Las intervenciones telefónicas que la Audiencia Nacional realizó a la presunta trama en la que participó el asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, y que se habría beneficiado de comisiones en la venta de mascarillas, dan detalles sobre la conversación entre dos de los principales investigados. "Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo)... él y su exjefe... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio", reza una de ellas. La Fiscalía, con todo, no aclara si es el ex ministro de Transportes el ex jefe de Koldo al que se alude en el diálogo.

Así se desprende del auto del juez Ismael Moreno, que incluye el relato pormenorizado que la Fiscalía Anticorrupción hace en su querella contra la presunta trama. En concreto, el empresario Juan Carlos Cueto se expresó de esta forma en una charla con Íñigo Rotaeche, otro empresario que según la Fiscalía era su "persona de confianza".

El Ministerio Público sostiene que Cueto es el titular real de la mercantil Soluciones de Gestiones, que se adjudicó de una serie de contratos por cantidades que se elevaron hasta los 12,5 millones de euros en algunos casos. Cueto, siempre según la Fiscalía, generó un beneficio de hasta 9,6 millones de euros.

Anticorrupción explica que Rotaeche, a pesar de esta alusión, "no participa en los encuentros que mantiene Cueto con Koldo". "Además, vista la jerarquía real de Cueto en Soluciones de Gestión, este cometido de contactar con Koldo sería una responsabilidad del propio Juan Carlos Cueto", apunta.

La Fiscalía indica que en una conversación de septiembre de 2023 entre ambos "se infiere que habrían pagado una comisión encubierta" al presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, "por sus contactos en el Ministerio".

La entrega de Chorizos

A pesar de que poco antes de su detención la relación entre Koldo y Aldama continuaba latente a través de terceros, el Ministerio Público asegura que ambos sí mantenían relación "durante la adjudicación de los contratos investigados". Ese mismo mes de septiembre, Koldo se dirigió a Cueto para hablar de Aldama: "A mí me resolvió los prob emas que tenía para poder ejecutar y traer lo que yo necesitaba de fuera".

Para Anticorrupción, se puede deducir que "Koldo podría estar haciendo alusión a la intermediación de Aldama en la adquisición de mascarillas en el marco de las adjudicaciones investigadas". "Y lo más significativo es que lo hace hablando en primera persona", apunta la Fiscalía, señalando que en muchas charlas los investigados se refieren al presidente del Zamora como "comisionista" frente a la Administración Pública.

En este sentido, la Fiscalía deja claro que Cueto y Aldama seguían teniendo un mes antes del estallido de la operación "asuntos en común, algunos de ellos relevantes" en el marco de la causa. En concreto, el pasado 26 de enero Aldama "habría entregado a Cueto algún objeto" al que el propio Aldama se refirió como "chorizos".

Para Anticorrupción resulta llamativo que unos pocos días después Cueto le contase a Koldo que estuvo con Aldama, "el cual le habría entregado algo de lo que hablarían en persona". Además, Cueto le informó --en relación a Aldama-- que "las aguas pueden volver a su cauce". Según la Fiscalía, eso implicaría que los tres investigados "siguen manteniendo asuntos en común de los que tratar".

El auto también recoge la conversación que Cueto mantuvo con una trabajadora de Aldama en relación a una citación que este último tenia para comparecer ante la Agencia Tributaria. En la misma charla, Cueto advierte de que las personas que fuesen a declarar a este tipo de citaciones deberían hacerlo con asistencia letrada.

Miedo a que alguien "se empiece a rajar"

"Como vaya alguien allí y empiece a largar y rajar tiene un problema", espetó Cueto. "Este miedo", según la Fiscalía, "podría estar ligado a que Aldama fuera considerado un comisionista a ojos de la Agencia Tributaria".

A este respecto, Rotaeche explicó a Cueto que el inspector de la Agencia Tributaria quería citar a los socios y administradores de Soluciones de Gestión para que compareciesen ante él.

"En el transcurso de la llamada, hacen alusión a las supuestas intenciones del actuario con esta inspección, refiriendo que el actuario no admitiría como gasto a Soluciones de Gestión el pago a Aldama porque habrían pagado una comisión encubierta a Aldama por sus contactos en el Ministerio", explica Anticorrupción.

A este respecto, continúa el relato de Fiscalía, Rotaeche afirmaba que nadie había negado que se le pagase una comisión por presentar la oferta "ante el Ministerio y las otras", pero alude a que también trabajó, por lo que se llevó un 10%. Sino, aclara el empresario, hubiese cobrado un 1 o 2%.