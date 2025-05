El PP exige que se asuman responsabilidades "en primera persona" por el apagón eléctrico

El PP ha exigido este miércoles que se asuman responsabilidades "en primera persona" por el apagón eléctrico del lunes, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continuando por los ministros y finalizando por su "enchufada" como presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Así, ha solicitado formalmente la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para que ponga fin al "apagón informativo" que, según los populares, ha "decretado" sobre el "gran colapso energético" sufrido el lunes en la península.

El jefe del Ejecutivo ya avanzó este martes que en la comparecencia prevista para el próximo 7 de mayo en el Congreso para hablar de seguridad y defensa también informará sobre el apagón. Fuentes populares han incidido este miércoles que Sánchez debe explicar en sede parlamentaria lo que "no ha detallado en hasta tres comparecencias"."Es inadmisible -apuntan- que, dos días después, el Ejecutivo no haya asumido ninguna responsabilidad, no haya hecho ni media autocrítica ni pedido perdón todavía a los ciudadanos". En su opinión, "Sánchez ha respondido nuevamente a una crisis con oscurantismo y una sarta de excusas y mentiras para no asumir su responsabilidad".

Acción conjunta del Congreso y Senado

Además de la comparecencia del presidente del Gobierno, el PP ha pedido que los tres ministros a los que señala como responsables de esta "crisis sin precedentes" den explicaciones tanto en el Congreso como en el Senado. En concreto, quiere que rindan cuentas la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

A Aagesen le pide que detalle las "actuaciones e inacciones" de su Gobierno y las comunicaciones que ha mantenido con la Comisión Europea; a Marlaska que explique por qué no consideró declarar a iniciativa propia la emergencia de interés nacional, y a Puente que informe de las consecuencias sobre infraestructuras y servicios de transporte y la "ausencia" de asistencia a los pasajeros. Junto a estas comparecencias, ha pedido también las de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y la directora de Seguridad Nacional, Loreto Gutiérrez.