El presidente de Argelia: "Pedro Sánchez ha roto todo"

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, acusó el sábado por la noche al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, de haber "roto todo" el curso de las relaciones bilaterales por su viraje político en la cuestión del Sahara Occidental, en declaraciones a medios locales. "Con el Estado español tenemos relaciones cordiales y había un acercamiento como con Italia, pero el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) ha roto todo. El presidente del Gobierno, no España", remarcó en su primera alusión pública a la crisis diplomática entre los dos países.

Tebboune insistió en diferenciar entre el Ejecutivo y el Estado al remarcar que Sánchez "no recibió el apoyo de todos, ni del Congreso (que aprobó una resolución que desautoriza la nueva posición del Gobierno), ni en las calles". Sobre el regreso a España del embajador argelino, Said Musi, que fue llamado a consultas el pasado 19 de marzo, dijo: "Está en su país, está cómodo aquí".

El jefe de Estado argelino se mostró decepcionado aunque aseguró que las relaciones con los españoles son "fuertes y muy firmes" y que no peligra el suministro de gas que Argelia provee a España, más de la mitad de lo que consume. "Para tranquilizar a los amigos españoles, al pueblo español, Argelia jamás se desligará de sus compromisos en el suministro de gas a España, cualquiera que sean las circunstancias", garantizó. "Lo que ha hecho España es inaceptable ética e históricamente" y "no debe olvidar que hasta hoy su responsabilidad perdura en el Sahara Occidental ante la legalidad internacional, mientras no se llegue a una solución, cualquier que sea la solución", valoró.

El Gobierno español, en un giro a su histórica posición sobre su ex colonia, mostró su apoyo al plan de autonomía marroquí al describirla como "la base más seria, realista y creíble" para solucionar el conflicto por la soberanía del territorio.

"No tiene derecho a entregar un territorio colonizado a otro país", reprochó el mandatario argelino y apeló a la iniciativa internacional que hasta el momento contempla la celebración de un referendo de determinación y una solución "aceptable" por todas las partes.