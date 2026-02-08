El PSOE asume el mal resultado en Aragón y destaca que el PP será más dependiente de Vox

El PSOE asume ya el mal resultado en las elecciones aragonesas, donde el escrutinio deja a la candidatura de la exministra Pilar Alegría cerca de los mínimos históricos del partido en la región, y lamentan que el popular Jorge Azcón haya convocado elecciones de manera anticipada para que, si se cumplen los pronósticos, vaya a salir más dependiente de Vox.

Fuentes de Ferraz han reconocido poco después del inicio del escrutinio que los resultados que logrará el partido no son buenos, pero piden paciencia y esperar a los datos finales porque con el escrutinio actual no pueden sacarse grandes conclusiones y porque, según cuentan, sus encuestas internas les otorgan números algo mayores.

No obstante, señalan ya que el PP saldrá de estos comicios, convocados después de que Azcón no lograra un acuerdo para aprobar los presupuestos, con una mayor dependencia de los votos de los de Santiago Abascal, a los que las encuestas otorgan casi el doble de escaños que los que tenían.

Algo, subrayan en Ferraz, que no es bueno para Aragón ni para España y que en Génova deberían analizar porque al igual que sucedió con las elecciones extremeñas del pasado mes de diciembre, la estrategia de adelantar elecciones no les está dando más poder.

Además, defienden que la candidata socialista, la exministra Pilar Alegría, ha hecho una campaña buena, cercana, en la que se ha recorrido la región aunque, conceden, le ha podido faltar tiempo para ser más conocida en la comunidad como candidata a la presidencia y no únicamente como ministra del Gobierno de España.

Frente a la campaña de Alegría, añaden en la sede del PSOE, ha habido una campaña "sucia" por parte del PP con "bulos y acoso" en la que, destacan, también han contado con figuras como el agitador Vito Quiles para pedir el voto para los populares.

"Esperábamos más responsabilidad por parte del PP", inciden de una campaña en la que, opinan, la socialista ha tenido difícil poder hacer oír sus propuestas "en medio de tanto barullo".

En Ferraz, no obstante, insisten en esperar a conocer los resultados finales para dar una valoración más profunda, que llevará a cabo la secretaria de Organización, Rebeca Torró, desde la sede del partido una vez que se pronuncie Pilar Alegría en Zaragoza.