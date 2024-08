Revueltas socialistas contra Pedro Sánchez

Bajas las aguas revueltas en el PSOE con protestas en algunos territorios contra el acuerdo bendecido por Pedro Sánchez entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa a cambio de una financiación singular para Cataluña.

El secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido a Sánchez que reúna al Consejo de Política Federal del PSOE para que todos los responsables autonómicos del partido dialoguen y definan la postura ante la financiación autonómica.

En ese sentido, se ha mostrado convencido de que "ningún socialista pondrá en riesgo la igualdad entre españoles consagrada en el artículo 14 de la Constitución", una certeza, ha dicho, sobre la que tiene una "confianza absoluta".

Gallardo ha comparecido este jueves en rueda de prensa tras el preacuerdo alcanzado por la dirección de su partido con ERC para investir a Salvador Illa, algo que conlleva lo que la formación nacionalista ha definido como "concierto económico" catalán.

El líder de los socialistas extremeños ha dejado claro en todo momento que de este preacuerdo no existe un documento oficial que permita analizarlo, aunque ha precisado que su comparecencia pública se produce tras la reunión de la Comisión Permanente del PSOE de Extremadura y tras escuchar al grupo de expertos creado por su partido para conocer las necesidades de la región en materia de financiación autonómica.

Gallardo ha recordado que todos los socialistas se guían por los principios de igualdad y justicia social, algo en lo que también se ha basado el modelo de estado que han construido desde la multilateralidad de un sistema de financiación que necesita ser mejorado pero sin dejar de garantizar la equidad, el equilibrio territorial y la solidaridad, según ha defendido.

En ese sentido, ha reivindicado lo recogido en la Declaración de Granada, en 2013, y posteriormente en la de Barcelona, sobre los principios que el PSOE considera básicos en financiación autonómica, para avanzar hacia la mejora de un nuevo modelo "más justo y más equitativo, adaptado a la realidad del siglo XXI".

Gallardo ha negado "rotundamente" que Extremadura sea una región pobre y ha dicho que aquí "viven personas con rentas más bajas" que en Madrid o en Cataluña para volver a reivindicar que los impuestos los pagan las personas, no los territorios.

"Todas las comunidades entendemos que estamos infrafinanciadas"

Paralelamente, el consejero de Hacienda y Fondos Públicos, Guillermo Peláez, ha mostrado este jueves el rechazo del Gobierno de Asturias --del PSOE en coalición con Convocatoria por Asturias-IU-- a que Cataluña, o cualquier otra comunidad, abandone el régimen común de financiación a través de un concierto fiscal.

Peláez ha hecho una valoración del preacuerdo entre ERC y el PSOE para la investidura de Illa como presidente de la Generalitat. "Hay que entender que un concierto fiscal supone una merma de los recursos del Estado", ha razonado, asegurando que este asunto "va más allá" del debate de la financiación autonómica y afecta al debate de la financiación del Estado en su conjunto. En este sentido ha asegurado que un concierto fiscal "puede suponer una merma de los recursos del Estado" y, por tanto, "un límite a la solidaridad".

Supondría, ha agregado, "caminar hacia un modelo de financiación que únicamente tenga en cuenta la capacidad fiscal de los territorios", quebrantando la solidaridad interterritorial. Peláez ha indicado que, si bien el preacuerdo incluye una cláusula de solidaridad, esta debe valorarse "con mucha prudencia" porque el propio preacuerdo la limita por el principio de ordinalidad. "El principio de ordinalidad no debe primar a la hora de asignar los recursos entre comunidades autónomas", ha aseverado.

De acuerdo con este planteamiento, el titular de Hacienda también ha rechazado la propuesta de UGT en Asturias para que el Principado negocie una financiación singular para Asturias. "No es la posición del Gobierno del Principado de Asturias porque eso conduciría a la ruptura del régimen común de financiación y por tanto supondría irse a un escenario donde únicamente se tenga en cuenta la capacidad fiscal de los territorios", ha explicado.

Esto, ha agregado, "supondría no ya un límite sino la ruptura total del principio de solidaridad y caminar hacia un sistema donde los que pagan impuestos son los territorios y no las personas", algo que "perjudicaría notablemente a las comunidades autónomas con menor capacidad fiscal". El Principado defenderá su postura en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para el que todavía no hay fecha.

Preguntado por la posibilidad de que los diputados socialistas asturianos rechacen el preacuerdo si llega en estos términos al Congreso, Peláez ha indicado que él representa al Gobierno del Asturias y como tal tomarán "las acciones necesarias" para que su modelo "multilateral y de régimen común" sea el que "definitivamente sirva para reformar el modelo de financiación de las comunidades autónomas".