El Rey reivindica el diálogo ante el difícil consenso internacional y apuesta por afianzar la UE

Felipe VI ha reconocido la dificultad de alcanzar consensos en un contexto internacional "complejo e inestable" y ha reivindicado la necesidad de "establecer diálogos ágiles" y de afianzar la UE "como actor global" para que pueda contribuir a la defensa del Derecho Internacional y la paz.

Así lo ha hecho ante los más de un centenar de embajadores acreditados en España durante la tradicional recepción al cuerpo diplomático en el Palacio Real, a la que han asistido tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea, José Manuel Albares.

"El complejo e inestable escenario internacional" y los desafíos globales, ha incidido Felipe VI, "nos interpelan a todos" y "exigen respuestas conjuntas y responsables" y "una mayor y mejor cooperación".

En este sentido, ha sostenido que "la dificultad cada vez más palpable para alcanzar o sostener consensos en el ámbito multilateral hace aún más crítica la urgencia de establecer diálogos ágiles, eficaces y de altura, que miren a largo plazo con generosidad, responsabilidad, rigor científico y también realismo económico".

El Rey ha destacado que "la sociedad española, asentada en casi cinco décadas de democracia, sabe que la tolerancia y el respeto son los únicos pilares sobre los que se puede construir el futuro".

Por ello, ha trasladado a los embajadores entre los que estaban los de Marruecos y Argelia pero no así Estados Unidos que no tiene embajador desde verano, cuando España habla con sus respectivos países lo hace "con el propósito de cooperar y abogar por la paz, el valor esencial que nos seguirá guiando en este 2025".

Asimismo, ha defendido que la UE "debe seguir abriendo sus horizontes" y "reforzando también su posición estratégica en el mundo". Todo ello, ha considerado el monarca, "debe afianzar el papel de la UE como actor global, superando condicionantes internos, para actuar de forma unida, contribuyendo con convicción a la defensa del Derecho Internacional, a la paz y a la estabilidad".

Las palabras de Don Felipe se producen en un momento de inquietud en Europa ante la próxima llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, a quien no ha mencionado en su discurso. El Rey sí que ha querido resaltar la "interlocución fluida y frecuente" que ha habido en 2024 con la Administración de Joe Biden y también manifestar el "compromiso firme" de España con la Alianza Atlántica.

Ucrania y Oriente Próximo

Por otra parte, y como ya ocurrió hace un año, Felipe VI ha hecho mención a los dos grandes conflictos actuales: el de Ucrania y el de Oriente Próximo. Respecto al primero, ha recalcado que "es fundamental que la UE mantenga su apoyo a Ucrania", cuyo embajador estaba entre los presentes, no así en esta ocasión el ruso.

A juicio del Rey, "la comunidad internacional no puede permanecer impasible" ante el "coste insoportable en vidas, en víctimas inocentes y en destrucción de infraestructura y del bienestar".

Por lo que respecta a Oriente Próximo, como en cada ocasión en que aborda esta cuestión, ha condenado el ataque de Hamás contra Israel y ha pedido la liberación de los rehenes, pero también ha apelado a "poner fin a la terrible situación humanitaria de la población palestina en Gaza y Cisjordania".

Asimismo, ha querido dejar claro nuevamente que el reconocimiento del Estado palestino por parte de España "busca contribuir a la estabilidad en la región y apoyar los esfuerzos por una solución pacífica".

Al acto ha asistido por primera vez en calidad de embajador el representante palestino, si bien ya acudía con anterioridad al evento, mientras que también ha estado presente el encargado de negocios israelí como máximo representante de su país, ya que el Gobierno de Benjamin Netanyahu retiró a la embajadora el pasado mes de mayo.

América Latina, África y terrorismo

En cuanto a América Latina, el monarca no ha hecho ninguna mención a la situación en Venezuela, cuya embajadora ha estado entre los asistentes, un día antes de que expire el mandato de Nicolás Maduro y este tome nuevamente posesión como presidente. El Gobierno no tiene previsto enviar ningún representante a este acto dado que no reconoce la victoria del líder chavista en las elecciones del 28 de julio.

Así, se ha limitado a resaltar los "fuertes lazos históricos, culturales y humanos" que unen a la comunidad iberoamericana así como "una tupida agenda de cooperación estructurada y una visión muy compatible y compartida del mundo" y ha agradecido que se haya elegido a España como sede de la próxima cumbre iberoamericana en 2026.

También se ha referido al apoyo de España a la "seguridad y el desarrollo en África" y a la "lacra del terrorismo, que golpea a tantos lugares del mundo, exige fortalecer la cooperación internacional como única vía efectiva para combatir esta amenaza a la seguridad global".

"Ningún acto terrorista tiene justificación ni cabida en nuestras sociedades", ha recaldado, parovechado para condenar los últimos atentados ocurridos en la ciudad alemana de Magdeburgo y el perpetrado el 1 de enero en Nueva Orleans.