Los Reyes se despiden de doña Leonor con un almuerzo en Villagarcía de Arosa

Tras el "breve encuentro familiar y privado" de los reyes Felipe VI y Letizia, junto al rey emérito Juan Carlos I, de este viernes con la princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) en la que la heredera completa su formación castrense, la Familia Real ha almorzado este sábado en Villagarcía de Arosa para sorpresa de los ciudadanos que allí se encontraban.

Los monarcas se han dejado ver saliendo del restaurante O Loxe Mareiro, junto con la princesa Leonor y han sido recibidos por los allí presentes con un aplauso. Haciendo gala de su amabilidad, los tres se han mostrado de lo más cercanos saludando a todos los presentes.

Para la ocasión, los monarcas han lucido unos outfits casual: la Reina Letizia un jeans ancho de tiro alto con una blusa en color blanco roto y el rey Felipe ha apostado por un vaquero en tono gris, con camisa de rayas y chaqueta azul marina. La Princesa Leonor ha llevado su uniforme blanco de guardiamarina. La princesa ha llegado procedente de la Escuela Naval de Marín, donde al igual que sus compañeros dispone de algunas horas libres los fines de semana. Tras este plan familiar, los Reyes han vuelto a Madrid.

Después de cenar la noche del viernes en Combarro, este sábado eligieron Carril, en Villagarcía de Arosa, para comer; en concreto, el restaurante Loxe Mareiro, situado al pie del paseo marítimo, con vistas a los parques de cultivo de almeja. Primero llegaron la Reina y doña Leonor, y después lo hizo Felipe VI. Los Monarcas no pasaron inadvertidos, aunque evitaron sentarse en la terraza exterior, como suelen hacer todos los comensales. Entraron en el comedor directamente, pero se situaron tan cerca de la ventana que la gente que estaba fuera enseguida se percató de su presencia.

En el restaurante no desvelaron el almuerzo, pero teniendo en cuenta que en Loxe Mareiro no hay carta, sino menú del día, no queda demasiado margen: este sábado había san martiño con almejas de Carril, dorada, salpicón de pulpo y mejillones con chorizo.

Triunfo del 'Bribón'

Mientras, el 'Bribon', que este sábado contó con el rey Juan Carlos a bordo, confirmó su candidatura para revalidar el título de campeón de Europa de la clase 6 metros en la categoría de clásicos después de imponerse en la IX Regata Rey Juan Carlos–El Corte Inglés Máster.

La competición se celebró en el mismo campo de regatas en el que se pondrá en juego el título continental a partir del lunes.

El barco del Náutico de Sanxenxo, vigente campeón de Europa, sumó dos terceros puestos en esta segunda jornada, resultados que fueron suficientes para ganar con una ventaja de seis puntos sobre el segundo clasificado, el finlandés 'Astree III' de Oissi Paija. El podio lo completó el 'Aida' de Javier de la Gándara.

En la categoría Open, el 'Stella' de Violeta Álvarez, del Náutico de Sanxenxo, consiguió asegurarse el triunfo con un cuarto y un segundo puesto anotados este sábado, para acabar con cinco puntos de renta sobre el griego 'Aera' de Fotis Lykiardopulo, del R. Yacht Squadron.

Tercero en la clasificación general fue el barco suizo 'Ginkgotoo' de Jan Eckert, del SN de Genève.