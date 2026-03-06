Vox impide la investidura de Guardiola como presidenta de Extremadura en la segunda votación

La presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha recibido este viernes otro rechazo de Vox para ser investida como jefa del Ejecutivo regional, por lo que se abre un plazo máximo de dos meses para que Extremadura cuente con un nuevo Gobierno antes de la repetición electoral.

El voto en contra de Vox en la segunda votación para la investidura de la candidata del PP ha confirmado lo que horas antes ya habían anunciado fuentes populares sobre cuál iba a ser el voto de la formación de Santiago Abascal en el pleno de este viernes, ha informado Efe.

El PSOE y Unidas han votado también en contra, por lo que Guardiola, que en esta segunda votación solo necesitaba mayoría simple, solo ha contado con el apoyo de su partido, con el grupo Parlamentario Popular.

El portavoz del PP en la Asamblea extremeña, José Ángel Sánchez Juliá, considera que la negativa de Vox a la investidura de María Guardiola como presidenta "no tiene justificación" y ha pedido "altura de miras" para permitirla gobernar.

Sánchez Juliía ha avisado a Vox de que con su rechazo a la investidura de la candidata del PP "está confundiendo a sus propios votantes que no les han votado para esto (no permitir un gobierno de centro-derecha)", sino que "les han votado para que el cambio siguiese en Extremadura". Pero ha lamentado que en Vox "están, como Pedro Sánchez, bloqueando la región".

El portavoz popular le ha recordado a Vox que su rechazo a Guardiola impide "avanzar" en cuestiones como la bajada fiscal a los extremeños; la reducción de la ecotasa, para "seguir garantizando" la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz; la dotación de "presupuesto" para el regadío de Tierra de Barros; la aprobación de la Ley de Familias; la "defensa" del campo; o la construcción de vivienda protegida.

Durante su intervención en el debate de la segunda votación para la investidura de Guardiola, Sánchez Juliá ha afirmado que de las propuestas planteadas por Vox en la negociación para la gobernabilidad en la región "el 90 por ciento están aceptadas", por lo que considera que el no de la formación de Santiago Abascal a la investidura de María Guardiola "no tiene justificación", sino que "es un no por bloquear Extremadura", algo que a su juicio "no lo entiende nadie en la calle".

El portavoz del PP ha señalado la disposición de su partido a seguir trabajando para lograr la investidura de Guardiola. "Sigamos toreando en la realidad, porque el festejo no ha terminado. Este es sólo el primer toro", ha espetado Sánchez Juliá, quien ha valorado la "ambición por Extremadura" que evidencia Guardiola, así como su "voluntad de acuerdo" y sus "ganas" por seguir "mejorando" la comunidad, frente al "fango" de los grupos de la oposición, ha informado Europa Press.

En este sentido, ha subrayado que los resultados electorales del pasado 21 de diciembre han sido "muy claros", en el sentido de que los extremeños "quieren un gobierno liderado por la presidenta María Guardiola" para dar "estabilidad" a la comunidad; y ha extendido la "responsabilidad" de asumir los resultados electorales a "todos".

"Eso que ha salido de las urnas es responsabilidad de todos", ha espetado a la oposición, a la que ha recriminado que esté intentando "quitarse el polvo del camino" para únicamente "atacar" a Guardiola, cuando en realidad "todos también tienen la responsabilidad de que salga el Gobierno que han pedido los extremeños en las urnas y no el mensaje que les han mandado de sus sedes nacionales".

Al respecto, tras recordar que Guardiola obtuvo en las elecciones autonómicas el 43,2% de los votos, ha defendido que "lo razonable, lo democrático, lo sensato es que la presidenta María Guardiola salga investida"; y ha criticado los "tacticismos políticos" que a su juicio están siguiendo algunas formaciones para "bloquear" Extremadura.

"Los extremeños están esperando que les demos una respuesta, y la única que ha intentado darles esa respuesta ha sido la presidenta María Guardiola", ha insistido el 'popular', quien ha destacado que mientras que la presidenta de la Junta en funciones plantea "propuestas" y "proyectos", otras formaciones se limitan a generar "ruido".