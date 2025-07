Yolanda Díaz es tajante con el envío a prisión de Santos Cerdán: "Sin paños calientes, lo que estamos viviendo en España es muy grave"

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, ha intervenido este martes en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que se ha celebrado en Sevilla. A las preguntas de la prensa sobre los casos de corrupción en el Ejecutivo central y el envío a prisión de Santos Cerdán anunciado ayer, la dirigente ha sido clara: "Sin paños calientes, lo que estamos viviendo en España es muy grave". De hecho, ha hecho un llamamiento a la adopción de medidas inmediatas y ha defendido la rendición de cuentas como requisito imprescindible para la confianza ciudadana. En este sentido, ha reclamado "medidas de regeneración democrática contundentes", subrayando la importancia de implantar políticas "ex ante" para prevenir la aparición de nuevas tramas corruptas.

Para abordar esta cuestión, Díaz ha solicitado una reunión urgente con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que se celebrará mañana. A su juicio, abordar la corrupción conlleva actuar "con toda la contundencia" y "pegar un giro copernicano" en la cultura política, pasando de reacciones "ex post" a medidas preventivas que impidan la repetición de estos hechos.

Según Díaz, "la corrupción cero sí es posible" y ha hecho especial hincapié en que "yo no robo, mis ministros no roban, la gente que está en nuestros equipos no roban, y venimos de unos espacios políticos que llevan gobernando muchos años y no robamos". De hecho, ha recordado que mientras trabajaba en el Ministerio de Trabajo y "me mataba con mi secretario de Estado y con un equipo trabajando en los ERTE, había unos golfos al lado robando".

La vicepresidenta ha enfatizado en la necesidad de explicaciones y un compromiso de transparencia por parte del Ejecutivo y los partidos implicados. "La ciudadanía merece respeto. Esto no es un problema ya del Comité Federal del PSOE el sábado. Es un problema de este país. Y la gente que ha votado a este gobierno necesita absoluta confianza, necesita transparencia y necesita un giro copernicano", ha afirmado Díaz con contundencia, quien también ha recordado la existencia de propuestas que siguen las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.

Reducir la jornada laboral

Otra de las cuestiones que ha abordado es la negociación sobre la reducción de la jornada laboral. En el contexto del actual trámite parlamentario, la vicepresidenta ha recalcado que este debate afecta de manera directa a más de 12.500.000 trabajadores, subrayando la importancia de que los partidos políticos definan sus posiciones antes del cierre de las sesiones parlamentarias.

Durante su comparecencia, Díaz ha subrayado que la negociación de la nueva norma se encuentra en pleno desarrollo en el Congreso de los Diputados. También ha apostado que esta regulación no se limita a variables económicas, sino que va más allá y abarca dimensiones clave como la salud mental, el bienestar ecológico y la reducción de emisiones de CO2. La vicepresidenta ha indicado la intención del Gobierno de cerrar la discusión "antes de que finalice el actual periodo de sesiones parlamentarias en 2025".