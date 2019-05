Políticos en la Feria de Sevilla en vísperas de las Municipales

La Feria siempre ha sido lugar de encuentro de celebridades. Desde reyes hasta personajes de los reality televisivos. Rostros conocidos que han pisado el albero. Algunos logrando pasar desapercibidos y otros, siendo seguidos por multitud de admiradores y curiosos.

Este año han cobrado especial protagonismo los políticos. Con la resaca aún de los comicios generales y a las puertas de una campaña electoral para las municipales, que arranca este jueves, representantes de diversos partidos -principalmente del PSOE, PP y Ciudadanos- han acudido a las numerosas recepciones que estos días han celebrado diversas entidades bajo las lonas de las casetas.

En ellos ha predominado la indumentaria propia de estos días: chaqueta y corbata en los hombres. Corrección estética sin más. Ni para bien ni para mal.

En las políticas ha habido de todo. Para elegir. Y para descartar. Si se tuviera que hacer una mención destacada, no cabe duda que iría dirigida a la presidenta del Parlamento andaluz, la almeriense Marta Bosquet (Ciudadanos), que dejó a muchos con la boca abierta cuando el pasado miércoles se presentó en la caseta del Ayuntamiento de Sevilla con un modelo de complicada calificación. Pantalón tipo mariachi y top con transparencias y encajes que recordaba a los usados en su día por el célebre Paco Clavel.

En esta misma caseta coincidió con la ex presidenta andaluza, Susana Díaz, quien repitió un modelo que estrenó el año pasado: traje de flamenca blanco con lunares en negro que no casaban en las costuras, un fallo que no pasó desapercibido en 2018 para el gremio de los sastres. El martes de Feria, la hasta hace poco lideresa andaluza lució un bello traje rojo con el que se arrancó a bailar sevillanas con el alcalde hispalense, Juan Espadas, mientras les cantaba José Manuel Soto, quien no ha ocultado sus simpatías por el partido que lidera Santiago Abascal. El cantante resumía en su perfil de Twitter la escena: “En la vida siempre la amistad está por encima de las ideas de cada uno. En la Feria de Sevilla más aún...”

También se han dejado ver por el albero el presidente de los andaluces, Juan Manuel Moreno; la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (en cuyos trajes de flamenca ha abundado la gama de malvas y morados); y la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, quien eligió un elegante vestido canastero para acudir al miércoles de farolillos, día en el que lució unos bellos peinecillos de coral.