Sorteamos un mantón de seda bordado de Foronda

En vísperas a la Feria de Abril y con todos eventos primaverales a la vuelta de la esquina nos hemos unido un año más a Casa Foronda para regalar, entre nuestra comunidad de lectores, un precioso mantón de seda bordado color celeste con el bordado, enrejado y flecos de color marfil, sin duda una combinación muy elegante.

Rellena con tus datos el formulario que encontrarás a continuación y participa en nuestro sorteo antes del 5 de mayo a las 10:00. ¡Mucha suerte!

El mantón de Manila, un complemento perfecto

Los mantones de Manila son una pieza ideal para elevar cualquier outfit de cara a un evento primaveral. Ya sea en un look de invitada o para pasear por el Real de la Feria de Abril, este accesorio no pasa de moda y se vuelve idóneo para esos momentos en los que no vaya a hacer excesivo calor ni llueva.

Desde Foronda, nos dan una serie de recomendaciones para que el mantón encaje a la perfección con el estilo de nuestro evento: