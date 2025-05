El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este martes el real de la Feria de Sevilla. En declaraciones a la prensa, ha cifrado "en más de 1.000 millones de euros" el impacto de la Feria de Sevilla, "no sólo en el ámbito local sino en toda Andalucía", sin olvidar la "proyección al mundo" de un evento "que rompe fronteras".

En ese clima cordial, el presidente andaluz, preguntado acerca de si se le da bien el cante y el baile, ha bromeado al respecto y ha asegurado que "entre lo uno y lo otro, se me da mejor lo segundo". "Las palmas, ha añadido, no se me da tampoco mal, tengo cierto compás".

Por último, Moreno ha animado a andaluces y visitantes a disfrutar de la Feria, "pero siempre, eso sí, con responsabilidad, con sentido común, que no haya ningún tipo de incidentes ni de altercados, que eso es lo que tenemos que evitar en cualquier tipo de concentración de esta naturaleza".