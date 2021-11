Cine social para alejar clichés

El ciclo Un café con, patrocinado por Diario de Sevilla, reunió ayer a los directores de películas presentadas en el Festival de Sevilla con un marcado compromiso social al mostrar la realidad de personas que, por su estatus social o nacionalidad no lo tienen fácil pero sin los clichés habituales con los que se abordan estas temáticas.

Cualquier refugiado tiene una historia de película detrás, entre el drama y la acción. Haider Rashid aglutina muchas de esas historias reales "de los titulares de prensa" en el ejercicio de supervivencia un joven iraquí, cuyo viaje por la frontera entre Turquía y Bulgaria retrata en Europa. El equipo se introdujo en Bulgaria para "hablar con la gente, una experiencia muy emotiva" ya que su objetivo era "ser realista, leal" a las historias de estas personas para abordar este tema "sin filtros políticos". "La película deja a la gente con preguntas en su cabeza", defendió. El director relató la intencionalidad en la forma de rodar, con "planos cortos de las caras de los personajes" y jugando con los sonidos en las escenas de más acción para transmitir la sensación "claustrofóbica" que viven quienes se encuentran en esta situación de huida permanente.

José Luis Estañ presenta en el Festival su primer largometraje con A diente de perro, un thriller lleno de acción y realismo, protagonizado por Miguel Ángel Puro, al retratar los ambientes en torno al menudeo de la droga. Director y actor explicaron que el guión se construyó "a partir de los espacios que sabíamos que íbamos a tener" y que están cerca de cualquiera de nosotros aunque muchas veces cerremos los ojos. Y destacaron la experiencia de rodar con quienes se mueven a diario en esos ambientes, un rodaje que aseguraron que afrontaron con mucha "libertad".

Ni góndolas ni palacios. Venecia es el escenario de fondo en el que un grupo de jóvenes despierta a todo tipo de experiencias y relaciones en Atlantide, donde Yuri Ancarani ahonda en la otra cara de una ciudad tomada por el turismo, la de desarrollarse en ese entorno cuando es tu casa. Ancarani vuelve a Sevilla, donde en 2016 presentó The Challenge. Según relató, la idea de rodar en una ciudad de su país nació precisamente tras viajar por países "distantes y exóticos" en su primer trabajo. "Me di cuenta de que no tenía que ir muy lejos para encontrar lo que estaba buscando, una ciudad que todo el mundo tiene la sensación de conocer" pero cuya imagen, bromeó, "la construyó Woody Allen". Así, decidió abordarla "desde los ojos vírgenes de los adolescentes" que pueden verse alrededor en sus lanchas motoras. Son los que viven en las islas alrededor de la famosa ciudad que nadie conoce y que el sector turístico incluso quiere ocultar y es a esos excluidos en su propia ciudad cuya historia quiso contar en una película donde la música y un trepidante montaje juegan un papel fundamental.