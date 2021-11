Sigue en directo: Un café con Stefan Arsenijević, Jacqueline Lentzou y Maja Borg

A las 16:00 horas del martes 9 de noviembre comienza el tercero de los seis encuentros del Festival de Cine de Sevilla, se trata de unas mesas redondas con veintitrés cineastas europeos que presentan sus últimas obras en las secciones Las Nuevas Olas, Las Nuevas Olas No Ficción, Historias Extraordinarias y Revoluciones Permanentes.

Un café con Stefan Arsenijević, Jacqueline Lentzou y Maja Borg

Stefan Arsenijević (Tan lejos como pueda caminar) ganó más de 30 premios nacionales e internacionales, incluyendo el Oso de Oro de la Berlinale, el Premio de la Academia del Cine Europeo y una nominación a los Oscars con su cortometraje (A)torsion (2003). Su primer largo, Love and Other Crimes, se estrenó en la sección Panorama Special en la Berlinale en 2008. En Sevilla presenta su segunda película, que ya ha ganado el Globo de Cristal en Karlovy Vary. Tan lejos como pueda caminar narra la historia de supervivencia de una pareja de refugiados que, tras llegar a Europa, se encuentran ante el dilema de seguir juntos o apostar por sus respectivos sueños.

El trabajo de Jacqueline Lentzou (Moon, 66 questions), siempre ligado a las situaciones aparentemente mundanas, ha sido seleccionado en festivales como Locarno, Toronto o Cannes, donde ganó el Premio Leica Cine Discovery con el corto Hector Malot: The last day of the year. En Sevilla presenta su primer largometraje, Moon, 66 questions, retrato emocional de una joven que regresa a su país para cuidar a su padre enfermo y ha de enfrentarse a su propio pasado.

La artista Maja Borg (Passion) se mueve entre el arte contemporáneo y el cine. En 2009 formó parte del proyecto Dirty Diaries, producido por Mia Engberg. En 2010 Filmform, el archivo sueco de cine de artista y vídeo experimental, le concedió un premio honorífico. Su primer largometraje, Future My Love, se estrenó en el Festival de Edimburgo, y fue distribuido internacionalmente. En la película Passion, que presentará en el SEFF, Maja Borg toma el sadomasoquismo y el éxtasis religioso como vías para superar el trauma.