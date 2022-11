Hoy en el Festival de Sevilla, el mejor cine europeo

Crónica de una vida a la sombra de una leyenda del ‘spaghetti western’

Vera, de Tizza Covi y Rainer Frimmel

Melena platino, sombrero de cowboy, mil operaciones y edad indeterminada: Vera es una celebridad de segunda en Italia por ser la hija de Giuliano Gemma, mítica estrella del spaghetti western. Covi y Frimmel toman a esta persona real y la insertan, con su inesperada complejidad y calidez, en una historia sobre el peso de la belleza, las aristas de la bondad y los patrones autodestructivos de las relaciones humanas, que empieza cuando el chófer de Vera atropella sin querer a un niño de un barrio humilde. Vera termina implicándose con el niño, su padre y abuela, en una apertura afectiva no exenta de riesgos y siempre al filo del puro interés. Premio a la Mejor Actriz y a los Mejores Directores en la sección Orizzonti en Venecia. Proyección en Mk2 Cinesur Nervión Plaza, a las 17.15 horas.

Un sorprendente musical ecologista con reyes y bomberos

Fogo-fátuo, de João Pedro Rodrigues

En un futuro Portugal donde se ha restaurado la monarquía, el rey rememora su pasado en lo que deviene una fantasía erótica explícita hecha película. El cuerpo de bomberos protagoniza este vibrante musical eco-queer y poscolonial en que el deseo derriba las barreras de clase y raza, los protagonistas recrean en carne viva la gestualidad desencadenada del arte de Caravaggio y de Francis Bacon, y la lucha contra el fuego propicia una reflexión medioambientalista con guiños a Greta Thunberg. Los antecedentes en Cannes nos permiten pronosticar que las proyecciones de la nueva película del habitual del SEFF João Pedro Rodrigues quedarán como unas de las más festivas de la historia del certamen. Proyección en Mk2 Cinesur Nervión Plaza, a las 20.00 horas.

La gran sensación de la temporada aterriza en Sevilla

Aftersun, de Charlotte Wells

Un debut que se ha llevado premios en Cannes (Premio French Touch del Jurado de la Semana de la Crítica), Sarajevo, Deauville y Munich, y ya está nominado a los Premios de la Academia del Cine Europeo. A través de las cintas de Mini DV de unas vacaciones en un resort en Turquía en los 90, Wells nos transporta a una experiencia conocida por muchos hijos o hijas de padres separados. Calum (Paul Mescal, Normal People) y Sophie, aunque parecieran hermanos, son padre e hija. Se conocen poco, y entre el sol, el agua, las diversiones veraniegas a flor de piel, los paseos y la Macarena, nos vamos adentrando en la elocuencia de las cosas que no se pueden decir en una inasible relación paterno-filial. Proyección en Mk2 Cinesur Nervión Plaza, a las 22.00 horas.

La tragicomedia de vivir en Israel siendo palestino

Mediterranean Fever, de Maha Haj

Maha Haj (colaboradora de Elia Suleiman en títulos como The Time that Remains) recibió el Premio al Mejor Guion de Un Certain Regard en Cannes, y es la candidata palestina a los Óscars por esta obra, que observa con negrísimo humor la vida de Waleed, un escritor casado, con dos hijos y sin estrecheces materiales, que vive tranquilamente sumergido en las tibias aguas de su depresión. Frente a su apartamento en Haifa (la ciudad israelí más palestina) se muda Jalal, estafador de poca monta y actitud mucho más vital, con el que traba una improbable amistad. Waleed quiere abandonar este mundo cruel, y empieza a vislumbrar en Jalal una posible salida. Proyección en Mk2 Cinesur Nervión Plaza, a las 21.45 horas.

Diálogo entre dos grandes talentos emergentes del cine europeo

Ciclo Voces Esenciales: Charlotte Wells & Elena López Riera

Una de las figuras que han irrumpido con más fuerza en el nuevo cine español, Elena López Riera deslumbró con Pueblo y Los que desean (ganador del Leopardo de Oro en Locarno). Su ópera prima, El agua, fue una de las grandes revelaciones del pasado Festival de Cannes y acaba de alzarse con el Violette d’Or a la Mejor Película en el prestigioso Festival de Toulouse. Charlotte Wells compite en Las Nuevas Olas del Festival de Sevilla con Aftersun (2022), uno de los debuts de la temporada. Premio del Jurado de la Semana de la Crítica de Cannes, Gran Premio en el Festival de Deauville y finalista en los Premios del Cine Europeo. A partir del retrato de una relación paternofilial, Wells compone un relato conmovedor sobre la pérdida de la inocencia. En el Cicus, a las 13:00 horas. Entrada libre: Recogida en taquillas.