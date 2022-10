Encuentro con los grandes autores del cine europeo

El Teatro Lope de Vega y el Cicus acogerán los días 5 y 6 y del 7 al 11 de noviembre respectivamente una de las actividades estrella de esta edición del festival, el diálogo entre algunos de los grandes nombres del cine europeo de distintas generaciones y sensibilidades en sesiones abiertas al público previa inscripción.

La incomparable trayectoria como abanderado de nuestro cine de autor de Carlos Saura, que a sus 90 años recibirá el Goya honorífico y del que podrá verse aquí su nuevo documental, Las paredes hablan, será glosada en una mesa redonda por su hijo Antonio y la productora María de Puy Alvarado el sábado 5 en el Lope de Vega (12h.). El domingo 6 a las 13h. le toca el turno a Juan Antonio Bayona, uno de nuestros cineastas de más exitosa carrera internacional gracias a títulos como Lo imposible o Un monstruo viene a verme. El lunes 7, ya en el auditorio del Cicus (13h.) en C/ Madre de Dios, el maestro ruso Aleksandr Sokurov, que tiene en concurso su nuevo filme, Faitytale, hablará de su particular relación con la tradición del cine europeo; y el martes 8 (13h.), el animador francés Michel Ocelot, director de obras maestras como Kirikú o Azur & Asmar, departirá sobre sus procesos creativos y su nuevo largo, Le pharaon, le sauvage et la princesse, a concurso en Sección Oficial. También a la animación adulta, y con un lenguaje personal y de mensaje feminista, se dedica la letona Signe Baumane, directora de My love affair with marriage, a la que podremos escuchar el miércoles 9 a las 13h. La española Elena López Riera (El agua) y la británica Charlotte Wells (Aftersun), ambas debutantes en el largo, dialogarán el jueves 10 (13h.) y el prolífico Álex de la Iglesia, de actualidad con su último filme El cuarto pasajero, pondrá fin a estos encuentros el viernes 11 a las 13h.