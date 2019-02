La '080' mira a las nuevas generaciones y a la noche

Pablo Erroz reivindicó el miércoles la atemporalidad de las piezas durante la tercera jornada de la 080 Barcelona Fashion. Con una selección sport inspirada en los yuppies, Erroz y Meller desfilaron de la mano, la primera vez que la firma de gafas, considerada una de las 50 más influyentes de España, pisa la pasarela catalana. Up to you, que así se llama su nueva colección, es un ejercicio de revisionismo en el que también homenajea a la generación fan y a los multitasking: "Son la generación que se busca cien trabajos y consigue llegar a todo. No tiene reglas ni cuestiona, ya tiene bastante trabajo".

Custo Barcelona presentó, por su parte, Aftersun para primavera/verano 2019, inspirada en las noches veraniegas y dedicada a una mujer "segura de sí misma" que quiere "expresar su individualidad vistiéndose con riesgo e innovación". La colección, que se presentó antes en la Semana de la Moda de Nueva York en septiembre, estará disponible en las tiendas en dos o tres semanas; una apuesta por el see now, buy now (lo ves, lo compras) que, según declara el diseñador catalán, funciona porque "el consumidor se ha acostumbrado a la inmediatez y cuando ve algo lo quiere comprar". El desfile lo protagonizaron vestidos, bodies de noche y combinaciones de tops con faldas y pantalones, todas ellas "piezas inclasificables" que, en palabras de Custo, "no recuerdan a nada de lo que se ha hecho pero que siguen la genética de Custo": la fusión de materiales y colores, y la creación manual. El hilo conductor es el mundo de la noche; los volúmenes y líneas que rompen moldes; las distintas intensidades de brillo, conseguido con lentejuelas, cuentas y telas metalizadas, y una paleta vibrante de colores.