Agustín Jiménez, un creíble Camarón de la Isla

La décima temporada de Tu cara me suena arrancó la semana pasada con una actuación estelar de Andrea Guasch, que brilló de Chanel y ganó la primera gala con una puntuación histórica. El programa no solo cuenta con la actriz, sino que nueve concursantes más pelearán por la victoria final. Entre ellos se encuentra el actor y cómico Agustín Jiménez, que tras estrenarse como Chimbala en una actuación con mucho ritmo y color, tendrá que ponerse en la piel de Camarón de la Isla en la segunda entrega del programa. Casi nada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agustin Jimenez (@agustinjimenez)

Agustín Jiménez se enfrenta a un reto muy difícil. Camarón de la Isla es un artista sin precedentes, único y seguramente uno de los más complicados para imitar. El humorista, que puede ser una de las sorpresas agradables del formato de Antena 3, pondrá todo de su parte para superar el reto con la mayor puntuación posible. Emular la voz gitana será una de las claves para el cómico extremeño que en palabras de Carlos Latre parece “el hermano chungo de Álvaro Morte”, el actor algecireño de La casa de papel.

Con Agustín Jiménez las risas están aseguradas. El humorista lleva mucho tiempo haciendo reír a la gente delante de las cámaras. Una condición indispensable para formar parte de un programa como Tu cara me suena, basado en la diversión, las risas y el espectáculo. Sin duda, el programa supone una magnífica plataforma para conocer todas sus virtudes, las que lleva demostrando desde que arrancara su carrera en el mundo de la interpretación en 1993, el año en que se licenció en RESAD.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agustin Jimenez (@agustinjimenez)

El humorista, natural de Extremadura, supo desde bien pronto que para triunfar en el mundo del espectáculo tenía que emigrar a Madrid, donde se instaló en el barrio de Hortaleza. “Me gusta mucho participar del barrio. Fui uno de los fundadores de la radio de Hortaleza. He dado clases de teatro en el instituto del vecindario y siempre he participado mucho de las fiestas poniendo minis, etcétera. La gente de Hortaleza me conoce y sabe que soy de ahí”, reconoció en una entrevista. Posteriormente, ha trabajado para Onda Cero, Radio Marca, entre otras emisoras de radio.

Agustín Jiménez ha saboreado las mieles del éxito en diferentes registros. Ha sido profesor de teatro en el grupo Rosa Chacel durante ocho años consecutivos. Durante ese periodo de tiempo las obras de teatro que estaban bajo su supervisión ganaron varios premios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agustin Jimenez (@agustinjimenez)

En televisión, Agustín Jiménez ha sido guionista de grandes series y programas como Siete vidas, Casi perfectos y La hora de José Mota. Asimismo, ha colaborado en espacios como El Hormiguero, El club de Flo, La noche… con Fuentes y Cía, Diario del Analista Catódico, Los irrepetibles, Splunge, Espinete no existe, entre otros. El humorista también es un amante de la fotografía, la escritura y la pintura. Ha sido articulista de la revista Maxim, del diario Marca y ha escrito cuatro libros: Gente “como que no”, Comedy Zoo, Los monólogos que te dije y Qué pequeños es el cine… que ha cabido en este libro. En todos ellos está impregnado el humor, nota característica en su vida y que ahora sale a relucir cada semana en el plató de Tu cara me suena.