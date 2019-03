Carrillo estalla tras negarla Thibaut Courtois

Alba Carrillo ha abandonado las redes sociales tras los innumerables comentarios que la acusan de gafe por su supuesto romance con el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. Unas críticas que, por raro que parezca, han traspasado nuestras fronteras y han llegado a todas partes del mundo, especialmente al Reino Unido. Algunos tabloides británicos y periódicos belgas se hacen eco del ataque del guardameta a un fotógrafo que le seguía tras la publicación de la noticia de su relación con Carrillo, affaire que Courtois niega (según dicen fuentes entendidas en el tema) porque al futbolista le ha entrado "miedo".

Pero Carrillo no ha tomado la decisión de dejar las redes sociales a la ligera; los mensajes vejatorios y la presión de algunos medios y aficionados al fútbol por los malos resultados del Real Madrid y de su portero, la han hecho estallar. El contundente último mensaje de su cuenta de Instagram dice: "Me voy por un tiempo porque creo que lo que habéis hecho contra mí es una puta masacre. Hinchas de fútbol, pajilleros dolidos y demás gentuza. La prensa también ha ido a muerte y sin piedad. Espero que T. Courtois explique de una vez la razón de esas palabras que tanto odio hacia mí están generando".

A la ex de Fonsi Nieto (con el que tiene un hijo) y de Feliciano López parece que le gustan los deportistas pero no le tiene miedo al equipo merengue, al que también ha enviado un claro mensaje: "Al Real Madrid, decirle, si es posible, que deje de pisarse un huevo y cuando tiren a puerta acierten una para que no cargue con la responsabilidad de su mal juego una mujer".

La noticia del romance entre ambos salió a la luz a finales de febrero tras publicarse unas fotografías en la revista Semana en las que aparecían cenando juntos en un restaurante de Madrid. Alba ha mantenido después en el programa para el que trabaja en Cuatro que se estaban "conociendo", pero debido al ruido mediático, las cosas no han saliendo como ellos pensaban. De hecho, Courtois afirmó hace unos días que su relación con Alba no ha ido más allá de encuentros puntuales:"No somos novios ni lo vamos a ser, porque esto me está sobrepasando, y no podía imaginar que esto fuera así. He quedado dos veces con Alba, he ido a su casa, ella ha venido una vez a la mía, y luego fui una noche a cenar que es cuando nos hicieron las fotos, pero nada más. Visto lo visto, no creo que vuelvas a vernos juntos", manifestó, declaraciones que han sentado como un jarro de agua fría a la televisiva, de ahí que le haya pedido que explique lo ocurrido.