Alba Silva vuelve al Rocío: embarazada y tras un año de la tragedia de Sergio Rico

La influencer sevillana Alba Silva ha vuelto a hacer el camino del Rocío acompañada de sus familiares, pero este 2024 no está siendo un año más, sino uno de los más especiales porque lo ha hecho embarazada de su primera hija, Carla. En sus redes sociales la joven ha ido mostrando algunos de los momentos vividos a lo largo del camino hacia la aldea almonteña y luciendo la tripita que ya deja ver que está en avanzado mes de gestación.

Durante estos días previos al salto de la reja de la Virgen del Rocío, Alba Silva ha ido retransmitiendo en su Instagram algunos de los ratos que se viven durante el camino, mostrando el ambiente, los trajes que ha usado y dejando unos bonitos posados tanto por el camino como ya en la aldea. La sevillana quiere mantener las costumbres con las que se ha criado y perpetuarlas con la siguiente generación que viene en camino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Silva (@albasilvat)

En esta ocasión, Silva no ha estado acompañada por Sergio Rico, su marido, y es que el pasado año se producía el trágico hecho que llevó al guardameta del PSG a estar varios meses ingresado y en un estado bastante grave debido a las lesiones sufridas durante la romería del Rocío tras ser golpeado en la cabeza por un caballo.

2023 fue para la pareja un año trágico ya que ambos temieron por un segundo que la vida que conocían pudiera cambiar de manera radical si el sevillano no salía del hospital. Pero el trabajo de los médicos, la voluntad del paciente y las esperanzas de su esposa, dieron resultado y Rico finalmente pudo salir del hospital Virgen del Rocío sano y con toda una vida por delante.

En cambio, este 2024 no se parece en absoluto a lo que vivieron el pasado año y ambos disfrutan de la emoción que significa ser padres por primera vez, así lo demostraron en la Feria de Sevilla, en la que se les pudo ver felices y sonrientes en un coche de caballo paseando por el Real junto a algunos de los amigos que los acompañaron en esa jornada.

La llegada de Carla, la hija de Alba y Sergio, no ha sido la única alegría que la pareja ha experimentado en lo que va de año sino que en el terreno profesional le va muy bien al sevillano y es que el equipo donde juega, el PSG, ha conseguido hacerse con el título de la liga francesa. Un regalo para todos los aficionados parisinos y para el propio Sergio Rico que hace menos de un año no sabía si iba a poder jugar al futbol de manera profesional. El deportista celebraba la victoria con sus compañeros y no dudaba en compartir esos momentos también con sus seguidores en sus redes sociales.