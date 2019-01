"Mis hijos dan por perdida a su madre"

Tras el auto del pasado 26 de diciembre en el que la Justicia le exculpa de un presunto delito de malos tratos, Antonio David Flores ha denunciado "el acoso legal" al que le somete su ex, Rocío Carrasco, a él y a toda su familia, sus hijos y su actual pareja. También la nula relación que la hija de Rocío Jurado mantiene con sus dos hijos, que conviven con él y ni siquiera ven a su progenitora desde hace años."Mis hijos han llegado a un extremo que dan por perdida a su madre. No sé si Rocío quiere a sus hijos. Si los quiere, yo los quiero de diferente forma", ha manifestado en una extensa entrevista concedida a la revista Lecturas. Y va más allá: "Rocío ha provocado un dolor muy bestia a mis hijos". Afirma que él no evita en absoluto que vean a su madre, pero ellos "ven el daño que les hace a personas que quieren".Antonio David, además, denuncia que se le han cerrado las puertas de televisión al colgársele el "sambenito de maltratador, no para hablar de Rocío Carrasco, sino para las colaboraciones que venía haciendo antes que nada tienen que ver con ella".