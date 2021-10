Antonio David Flores puede ingresar en prisión

Antonio David Flores vive uno de sus peores momentos, tras el varapalo que se ha llevado al ver como la justicia frenaba en seco sus planes de usar a sus hijos para no pagar la deuda que le reclama Rocío Carrasco. Así lo ha adelantado en exclusiva la revista Lecturas.

Rocío Carrasco le ha ganado la batalla judicial a Antonio David en la querella que le interpuso por insolvencia punible y alzamiento de bienes. En primera instancia se hizo una ejecución dineraria por lo civil que ha derivado en un proceso penal. La defensa de Carrasco ha mantenido en todo momento que el padre de los niños "escondía" el dinero que ganaba mientras trabajaba en diferentes programas de la tele. No aparecía que los cobraba él, sino que cobraba facturas mediante empresas y terceros, para así evitar pagar los 80.000 euros que le adeuda a Rocío Carrasco.

Esta cantidad de dinero tan cuantiosa corresponde al impago de la manutención de los hijos, que serían unos 58.000 euros, más las costas y los intereses derivados del proceso judicial.

El fiscal pide para Antonio David dos años de cárcel y el abogado de Rocío Carrasco quiere que la condena que tenga que pagar el ex colaborador de Sálvame sea de cuatro años de cárcel y veinte meses de multa a 15 euros diarios.

Estrategia de Antonio David

El recurso que el ex guardia civil ha intentado llevar a cabo ha sido el de poner en medio de esta batalla legal a sus dos hijos, para así no pagar la deuda y poder zafarse de la cárcel. Aunque su estrategia ha sido frustrada por el juez que lleva el caso. Su intención era que su hijo David presentara un escrito donde se le reconociera como la persona a la que su padre debe el dinero ya que es uno de los hijos a los que no ha pagado la pensión alimenticia.

El juez no ha visto con buenos ojos la propuesta de Antonio David y no ha admitido esa petición. En caso de que hubiera sido aprobada y la deuda hubiese sido derivada a su hijo, la insolvencia punible quedaría fuera del marco legal y el ex guardia civil no tendría posibilidad de ingresar en prisión.