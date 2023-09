Arantxa Sánchez Vicario pactará con la Fiscalía para evitar su ingreso en prisión

Arantxa Sánchez Vicario atraviesa uno de sus peores momentos. La extenista ha declarado ante el juez por un delito de ocultación de bienes que comparte con su exmarido, Josep Santacana. La medallista olímpica ha centrado su estrategia de defensa en culpabilizar al empresario de sus problemas financieros. “Todo lo decidía él”, ha asegurado visiblemente emocionada.

La extenista se ha derrumbado en los juzgados de Barcelona, donde ha tenido lugar la citación. Arantxa no ha podido contener las lágrimas, reconociendo la deuda con el Banco de Luxemburgo de 6,1 millones de euros. La deportista ha aclarado que disponía de dinero para pagarla, pero que no lo hizo por petición expresa de su exmarido. “No la pagué porque mi marido me dijo que no. Hice lo que él me decía. Yo soy jugadora de tenis y no tengo conocimiento de patrimonios ni de sociedades. Yo me fie de mi marido”, ha explicado ante el juez.

Según ha informado Telecinco, la extenista podría haber llegado a un pacto con la Fiscalía para evitar su paso por la prisión. Arantxa se declararía culpable de un delito de alzamiento de bienes que le supondrá una condena de dos años de prisión. Se trata de la pena mínima y al no tener antecedentes penales no ingresaría en prisión. Además, deberá pagar una multa que supera los dos millones de euros.

El Banco de Luxemburgo fue el que aportó el dinero que liquidaba la deuda que mantenía la extenista con Hacienda. Esa cantidad asciende a 6,1 millones de euros. La Fiscalía mantiene que Sánchez Vicario y Santacana “idearon un plan consistente en descapitalizar su patrimonio” al vaciar sus cuentas bancarias. El fiscal sostiene que la deportista era la propietaria de cinco empresas y varios inmuebles, que pasaron a una sociedad uruguaya cuando se le notificó su deuda con Hacienda.

Por lo tanto, Sánchez Vicario asumiría su culpa con el objetivo de no pisar la cárcel. Eso sí, tendrá que hacer frente a la deuda, tal y como ella ha reconocido en su declaración ante el juez.