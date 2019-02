La dura lucha del 'ojito derecho' de Ronaldo

Dolores Aveiro lleva una vida repleta de obstáculos que ha ido superando con el apoyo familiar. No todo reluce como el oro en el clan de Cristiano Ronaldo, una familia que ha tenido que sobreponerse a diversas adversidades. La madre del futbolista, y su 'ojito derecho', ha confesado en uno de los programas con más audiencia de la televisión portuguesa que está luchando contra un segundo cáncer de mama. La madre de Cristiano Ronaldo, precisamente por tal circunstancia, realizó un viaje a Madrid la pasada semana para someterse a un nuevo tratamiento de quimioterapia. Esta situación llega dos años después de pasar por el quirófano para ser intervenida en sus pechos."Ahora lucho por mi vida" fueron las sobrecogedoras palabras de Dolores Aveiro, que ha visto como se ha repetido el mismo diagnóstico de hace una década. Unas declaraciones sorprendentes que no había compartido públicamente. "Nadie sabía lo del segundo", manifestó tras la presentación de su línea de aceite y de las tres gamas de vino que ha lanzado al mercado.

En la entrevista ha repasado otros asuntos, como su relación con Georgina Rodríguez, la novia de su hijo, quien está pasando momentos difíciles por el fallecimiento de su padre. "Nunca me llevé mal con ella. Solo que ella habla español y yo hablo madeirense. La quiero muchísimo. Si ella está bien con mi hijo y él está bien con ella, soy feliz. Al principio, los rumores me sentaban mal, pero ahora me dan igual", añadió. Dolores no eludió hablar de una hipotética boda entre ambos aunque sin mojarse demasiado. "Si se casa, casado. Si no se casa, no casado".También se ha pronunciado sobre la supuesta violación a Kathryn Mayorga de la que se acusa a su hijo. "Ella ya sabía que no iba al hotel a jugar a las cartas", declaró acerca del controvertido asunto.Sobre su nueva faceta empresarial ha destacado que se trata de un sueño cumplido que responde a tres líneas de negocios (aceite, vino y quesos). "Este proyecto es un sueño que me acompaña desde muy joven y que ahora, por fin, se ha hecho realidad", explicó. Después de la presentación de sus vinos y aceite, Dolores Aveiro viajó a Turín para pasar unos días con Cristiano Ronaldo y su familia. "Me gustaba más Madrid, pero tengo que apoyarle". Doña Dolores, como se le conoce, es una persona muy familiar que ha luchado para sacar a sus hijos adelante. "He intentado transmitirles todo lo bueno y ahora trato de hacer lo mismo con mis nietos, de los que estoy muy orgullosa", finalizó.