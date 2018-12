Barei, a punto de ser mamá de mellizos

La cantante Bárbara Reyzábal, a la que se la conoce artísticamente como Barei, está a punto de convertirse en mamá. La representante de España en Eurovisión en 2016 espera mellizos y no ha dudado en compartir imágenes de la evolución de su embarazo con todos sus seguidores en las redes sociales. Imágenes que han sorprendido e incluso preocupado a más de uno, tal y como demuestran los comentarios que han publicado en su perfil. Muchos de los seguidores de Barei han mostrado su interés por el estado de la artista ante su avanzado estado de gestación. "Me duele solo de verte", afirma uno. "Qué barbaridad más bonita", señala otro. "Me da miedo que explotes", añade otro.

Sea como sea, la cantante está disfrutando al máximo de una bonita etapa de su vida y la está viviendo plenamente y con intensidad. No oculta que estos últimos meses están siendo más difíciles por el peso. "Dicen que lo bueno se hace esperar y las mejores cosas de la vida cuestan", ha afirmado. Está viviendo esta experiencia junto a su pareja, Rubén Villanueva, con quien lleva más de hace diez años de relación. "Desafiando la gravedad pero siempre sostenida por ti", es uno de los piropos que dedica a su novio. Los seguidores de Barei en redes han ido viendo poco a poco la evolución de su embarazo. A pesar de su abultadísima barriga (y las consecuencias para su salud que de ello se desprenden), Barei siempre ha intentado mantenerse muy activa y seguir cumpliendo con diversos compromisos profesionales. Ya es cuestión de días que la cantante dé la bienvenida a sus hijos, un niño y una niña, y se convierta en mamá primeriza.