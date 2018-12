Blanca y Mario, la pareja más atractiva de 2018

Mario Casas y Blanca Suárez forman una de las parejas de moda del panorama nacional. Guapos y buenos actores, reclutan millones de fans, más de 3,6 millones son los que acumula el gallego frente a los casi 2,5 millones de Blanca. Por este motivo, cada aparición, cada foto en redes sociales y cada declaración, constituye en sí un titular. Son, desde luego, la pareja más mediática –y atractiva– que ha surgido este 2018.

undefined Tras medio año de relación, Suárez y Casas ya no ocultan su noviazgo

Conscientes de que sus pasos son seguidos por decenas de paparazzi, Suárez y Casas, quienes acudieron juntos al último estreno de ella –aunque posaron en el photocall por separado–, juegan al despiste cuando los periodistas les preguntan por sus planes para las inminentes navidades."No tengo ni idea, la verdad. No sé lo que voy a hacer mañana", dijo el actor durante el estreno de Tiempo después, de José Luis Cuerda, la nueva película de su chica. "Las pasaré con la gente que quiero", añadió la actriz, sin entrar en más detalles. Los intérpretes mantienen una sólida, pero discreta relación desde la pasada primavera. Aunque evitaron fotografiarse juntos, Mario sonríe pícaramente cada vez que le preguntan por Blanca. "No podía faltar, tengo muchas ganas de ver la peli, que me han contado que es muy especial y con un director enorme", declaró al llegar a los medios congregados. La actriz, por su parte, reconoció que está viviendo un gran momento sentimental. "Es algo muy bonito, muy personal, pero muy bonito, claro que sí", manifestó tímidamente.

Blanca, a sus 30 años, tan solo le pide una cosa a 2019: "Ojalá me quede como estoy". Palabras que ponen de manifiesto el inmejorable momento personal, y también profesional, que atraviesa. Y es que a su relación con Mario, que ya dura más de medio año, suma un gran proyecto profesional. "Estamos con el rodaje de la cuarta temporada de Las chicas del cable. No tenemos fecha de estreno y hay proyectos, pero todavía no se puedan decir. Espero decirlos pronto", declaró. Por su lado, Mario, de 32 años, desea "salud" y seguir trabajando tanto como hasta ahora. Actualmente, tras el rodaje de Instinto, de Movistar+, se encuentra grabando Hogar, la nueva película de Netflix, en Barcelona.Amigos desde hace casi una década, el amor surgió entre ellos la pasada primavera, aunque no fue hasta el mes de julio cuando la pareja apareció junta en un acto público, oficializando su noviazgo. "Sí, sí estoy muy feliz", afirmaba Mario entonces, mientras que Blanca respondía: "Sí, estoy muy contenta. Mucho".Desde entonces no se han separado, protagonizando románticos viajes, como una reciente escapada a París por el cumpleaños de ella. Además, Blanca se ha integrado perfectamente en la familia de su chico. "Es maravillosa, una chica muy dulce y muy humilde, estamos muy contentos", reveló Sheila Casas. Óscar Casas, por su parte, dijo que Mario tenía "un corazón que no le cabía en el pecho" y que Blanca era "una chica muy maja". "Me alegro mucho de que mi hermano esté feliz. Forman una pareja top", subrayó, sin dejar lugar a dudas ya de que su relación va más allá de la amistad y el compañerismo del que han hecho gala, eso sí, durante muchos años antes de dar el paso definitivo al romance.