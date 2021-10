Camilo, embarazo a golpe de reguetón

Camilo Echeverry Correa, más conocido como Camilo, es un cantante, actor y compositor colombiano. Este joven artista saltó a la fama en 2007 cuando se proclamó vencedor de la edición colombiana de Factor X. El premio consistía en la oportunidad de grabar un disco, opción que no desaprovechó. Su música combina el pop latino y urbano con el reguetón. Creció escuchando los discos de sus padres, Eugenio Echaverry y Lía Correa, así como la música de The Beatles y Facundo Cabral.

Sus primeros éxitos tras ganar Factor X fueron Camilo Echeverry, regálame tu corazón y Tráfico de sentimientos, dos temas muy sonados en América Latina. Tras aparecer en la novela Los tacones de Eva que se transmitió en el canal RCN, pasó a ser presentador de Factor X y del programa infantil Bichos. En 2015 comienza a componer para otros artistas. En esta etapa de compositor destaca la canción Sin pijama, escrita para Becky G, uno de los grandes éxitos del reguetón de los últimos años. También ha colaborado con el dúo venezolano Mau y Ricky en la composición de los temas Desconocidos y La boca.

En el año 2019 se produce su despegue definitivo como cantante en solitario. Firma por la discográfica Sony Music Latin y lanza su sencillo No te vayas, que alcanzó más de 50 millones de visitas en YouTube. En 2020 llega su primer álbum de estudio titulado Por primera vez. Ese álbum contiene temas que han tenido una gran repercusión como Tutu, nominada en los premios Grammy. En marzo de 2021 estrenó su segundo disco, Mis manos, en el cual se integran éxitos actuales como Vida de rico o Millones.

Ahora el polifacético artista acaba de anunciar que su mujer, Evaluna, está embarazada. El anuncio se ha producido a golpe de ritmos latinos. La canción escogida para tal fin ha sido Índigo, que curiosamente es el nombre del primer hijo de la pareja, del que aún se desconoce el sexo. En Índigo, como no podía ser menos, Camilo y Evaluna cantan juntos. En la descripción del vídeo Camilo escribía lo siguiente: “Índigo. Ya salió. Vayan a ver el vídeo, cuando lo vean por primera vez y suban sus reacciones a reels y tik tok con el #IndigoCamiloyEvaluna los amamos”. Los cantantes serán padres un año después de que Evaluna contara que no podría quedarse embarazada debido a un proyecto interpretativo que había firmado con una cadena. No obstante, aseguró que cuando acabara de grabar quería ser madre con Camilo. Y así ha sido.

Observando con detenimiento el videoclip nos damos cuenta que hasta el final del mismo la pareja no descubre la noticia del embarazo. Camilo y Evaluna anuncian la llegada de su bebé enseñando el test de embarazo positivo, así como las reacciones de sus familiares y amigos. “La noticia más hermosa del mundo, Y la alegría nunca es completa hasta que se comparte con la gente que uno ama. Con ustedes. Con la tribu”, posteaba Camilo en la descripción del vídeo en YouTube. Posteriormente, el cantante escribía otro texto en sus redes sociales. “No veíamos la hora de compartir con ustedes la noticia más hermosa que hemos recibido. Dios nos escogió para ser los papás de Índigo y nos sentimos muy afortunados de verle llegar y florecer. Los amamos y gracias por acompañarnos en cada paso siempre”.

Camilo y Evaluna, hija del conocido cantante Ricardo Montaner, contrajeron matrimonio en febrero de 2020 tras cinco años de noviazgo. La ceremonia tuvo lugar en Miami, justo antes de la pandemia de la COVID-19, con la asistencia de 350 invitados. Por ello, solo pudieron disfrutar de una breve luna de miel, ya que ambos se refugiaron varios meses en la casa que Ricardo Montaner tiene en Miami.

Camilo sufre desde hace años un trastorno neurológico sin tratamiento que le obliga a mantener una estricta rutina diaria. Pese a ello, el cantante está inmerso en una de las mejores etapas de su vida.