Candlelihgt: música alrededor de las velas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Fever, la plataforma de entretenimiento en vivo, junto al Sevilla FC presentan una serie de conciertos Candlelight en el emblemático estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El primer concierto tendrá lugar este viernes 3 de noviembre, con dos pases uno a las 19:30 horas y otro a las 21:30 horas, y presentará los grandes éxitos de la banda inglesa Queen interpretados por el quinteto de instrumentos de cuerda Totem Ensemble. Temas conocidos como Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, We are the Champions, y más sonarán en un escenario montado en el estadio sevillista iluminado por miles de velas.

Las entradas ya están a la venta y según la opción que elijas, podrás ubicarte en diferentes zonas del espacio destinado al concierto. La Zona A incluye el Palco de Honor del estadio Ramón Sánchez Pizjuán y parte de gradas bajas. Ya la Zona B y Zona C serán ubicadas en las gradas del VIP Nervión. El ingreso a este se realizará por la Puerta 1890, que estará abierta una hora antes del comienzo del concierto.

Los conciertos Candlelight se han extendido durante los últimos años por todo el mundo, con el objetivo de democratizar el acceso a la música clásica para todos los públicos. Este formato innovador creado por Fever supone una experiencia musical única a través de una programación variada para alcanzar todos los gustos, interpretada por músicos locales, en espacios emblemáticos, iluminados por miles de velas.